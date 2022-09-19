輪椅網球／日本「大魔王」不受強震影響勝利盃封王 戴加揚唐兆漢初次合作即奪冠

「2022勝利盃國際輪椅網球台灣公開賽」今（19）在高雄市橋頭竹林網球場進行最後一天終極大戰，本賽事屬ITF3 Series等級，總獎金高達1萬4000美元。前世界第7、日本「大魔王」真田卓再度展現超強的實力以兩個6比0解決了台灣輪網一哥戴加揚後封王，保持三屆(2013、2019和2022年)在台灣全勝不敗的可怕紀錄，戴加揚屈居亞軍；但一哥隨後搭檔34歲新秀唐兆漢在男雙決賽的台灣內戰中也以6比0、6比2獲勝奪冠。

37歲真田卓曾經在2013、2019年兩度來台都拿下冠軍，擁有2016年里約帕奧男單第4的世界級實力，世界排名在2015年5月11日高達世界第7，近年因為受傷，但世界排名仍排在世界第26。

真田卓本周在勝利盃更是展現「大魔王」等級的身手，前3場都以兩個6比0拿下勝利晉決賽，今在面對台灣輪網一哥戴加揚時仍展現超強的實力；但戴加揚還是奮力在第一盤第4局拿到1個破發點，第二盤第3局第二度打到「丟士」，但很可惜最後還是沒能辦法突破「大魔王」的局數，最終在耗時45分鐘後再以兩個0比6落敗屈居亞軍。

日本好手真田卓奪下男單冠軍。(大會提供)

雖然真田卓輕鬆拿下今年的第四冠，但他認為，「今年第三次來台灣比賽，雖然順利拿下冠軍，但有感覺台灣球員的程度也有所提升，也希望台灣球員繼續提升實力，有機會也能來日本比賽交流。」

雖然台灣受到疫情影響，入境還必須要3+4限制，但真田卓還是選擇來台灣參賽，他說：「感覺台灣疫情比較舒緩，而且大會也很認真在執行防疫政策，所以還是選擇來台灣參賽。」而且台灣的美食更是吸引真田卓來台的興趣，在比賽結束後就拉著義工問，「高雄哪裡有好吃好玩的？台灣的小籠包超棒。」

只不過真田卓這次來到台灣後剛好遇到兩次強震，讓他直呼吃不消，他說：「雖然我是日本人，對地震也有點習慣，但這兩次強震還真的讓我感到害怕，聽說台灣也傳出一些災情，希望大家一切都平安！」

雖然面對日本「大魔王」吞下慘敗，但世界排名僅第123(2021年11月1日世界排名最高第97)的台灣輪網一哥戴加揚還是顯得很興奮，他說：「雖然沒能打下局數，但我覺得我至少已經盡了全力，也跟對方學習了很多。」戴加揚說：「日本輪椅網球員已經接近是職業級選手，他們幾乎每天都在訓練，但像我每周只有練周六、日2天共8小時，雙方的差距明顯是很正常的。」

台灣輪網一哥戴加揚。（大會提供）

但戴加揚沒空休息太久，在接下來的男雙決賽中再搭檔34歲新秀唐兆漢對上老將廖克松／王泰能組合，但對手前一天才剛經歷3個多小時的三盤大戰，雖然戴加揚／唐兆漢才首度合作，但今兩人在男雙決賽中從一開始就連下7局，最終順利在65分鐘就以6比0、6比2獲勝封王。

對34歲的後起新秀唐兆漢的表現，戴加揚更是贊不絕口，他說：「兆漢有運動員的底子，而且手長腳長，打球的手又很有柔軟度，我覺得他早該可以接下我的棒子了！」

唐兆漢原本是義守大學的排球選手，但在21歲時因感冒沒有注意病毒侵犯到脊髓而影響到行動，雖然一度讓他覺得很低潮和抑鬱，但唐兆漢很感恩的說：「當我在台大復健時剛好遇到一位輪椅網球前輩陳錦全，在他的介紹下，讓我剛開始接觸輪椅網球，我特別喜歡在輪椅網球的大空間上奔跑的感覺。」

如今在台酒公司擔任出納的唐兆漢，對輪椅網球也非常投入，甚至還自費請體能和網球教練指導，至今已經8年時間，他說：「過去對一哥戴加揚都是被KO，但現在我也已經可以從他手上拿下幾局了，我目標是再2年就要接下一哥的棒子，未來若工作許可下，也希望可以往職業之路邁進！」

而在多肢障礙組(Quad)部分，前一天已經合作打下雙打冠軍的組合黃楚茵、劉惠安今在單打決賽中變成對手，最終黃楚茵以7-6(2)、6-2力克劉惠安拿下冠軍。結束3天的賽程後，2022年第24屆勝利盃國際輪椅網球台灣公開賽於19日圓滿落幕，而22日到25日永達盃高雄國際輪椅網球公開賽也將緊接著在橋頭竹林網球場開打，請球迷朋友千萬不要錯過，一起為辛苦的選手應援！