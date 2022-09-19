防疫升級 東洋捐千劑流感疫苗給中華奧會

進入後疫情時代，中華奧會和台灣東洋公司今天宣布合作，東洋提供1000劑細胞流感疫苗給體育界，盼能幫助選手提升防護力，備戰明年杭州亞運，兩位東京奧運國手射箭「湯包」湯智鈞和游泳「蝶王」王冠閎也現身站台，一同分享接種流感疫苗經歷。

湯智鈞提到，4年前到菲律賓比賽後，返台接連得到A型流感和B型流感，以親身經驗得知疫苗的重要性，現在已經預約好接種流感疫苗。

中華奧會主席林鴻道提到，今年適逢中華奧會100周年，能和台灣東洋一起合作細胞流感疫苗， 照顧選手，倍感意義。

「台灣這一兩年的流行感冒，大家可能因為戴口罩，這兩年下降，但擔心大家因此忽視流感的存在，倘若新冠肺炎和流感雙重加成，對大家的影響非常的大，所以在東洋提出願意照顧選手，中華奧會就表示非常歡迎。」林鴻道說。

東洋董事長林全表示，公司長期注重企業社會責任和公益回饋，去年就提供1000劑東洋細胞流感疫苗給台北醫學大學做公益防疫，響應中華奧會運動科學理念，將目前製成最先進的東洋細胞流感疫苗提供給選手，和奧會一同保護選手，讓選手可安心備戰。