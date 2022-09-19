網球／教練曝費德勒膝傷仍未好 是否參加拉沃盃單打最後才定

日前瑞士男單巨星費德勒（Roger Federer）宣布將在2022年拉沃盃後正式退休，不過近日他的體能教練卻表示，「瑞士特快車」有可能直到最後一刻才會做確認是打單打還是雙打，是否跳這單打最後一舞仍是懸念。

日前費德勒發布了自己的退休宣言，並明示將在本周的拉沃盃後正式退出球壇，不過因膝傷問題，還是不確定單打是否出賽，對此這位網壇巨星的體能教練帕格尼尼(Pierre Paganini)就在訪問時表示，費德勒會在最後一刻才會做出決定，「他已經訓練到恢復之前的水準了，但是否能順利出賽我們還是得觀察。」

而帕格尼尼也在採訪中透露，若不能打單打，費德勒將也有機會以雙打的方式參加比賽，「他目標是能順利奪冠，至於是雙打還單打還請大家拭目以待，但不管是否奪冠，他都希望能出賽拉沃盃。」

拉沃盃將於9月23日至25日在倫敦舉行。「四大天王」費德勒、納達爾、約克維奇、墨瑞、西西帕斯及魯德共組歐洲隊對抗世界隊。