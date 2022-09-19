空手道／小清新備戰亞錦賽 文姿云曬裸背「整排OK繃」
去年奪下東京奧運空手道銅牌的文姿云，近日在Instrgarm發布自己「貼滿整排OK繃」的裸背照片，他也解釋：「醫生說⋯是拉傷啦！這陣子一直覺得腰不是自己的⋯」，引起粉絲們關心。
文姿云在社群曬出辣背照，除可看見結實的背肌與曬痕外，更引人注目的是整排OK繃，並透露近日打了一排的針，「要洗澡時才發現自己的背長這樣，很值得讓我紀錄一下！你們說是不是？ 」
除了背傷外，文姿云表示手指部分也有傷勢；「手指頭的部分也是一連戳了不少針，第一次眼睛睜大大的！看著針頭戳到自己的皮裡，感覺有點療癒⋯疑，怎麼有點變態（但還是有點痛啦。」最後不忘「賣萌」分享自己吃麵包的照片，吸引上萬人按讚，網友們看著文姿云不斷挨針直呼心疼:「背看起來好痛啊！打手腕外側超痛！」、「辛苦了」、「看了就痛，保重」。
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