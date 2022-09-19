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網球／新球王「小蠻牛」發威 西班牙闖台維斯盃最終8強

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
(SP)SPAIN-VALENCIA-TENNIS-DAVIS CUP-SPAIN VS SOUTH KOREA (220919) -- VALENCIA, Sept. 19, 2022 (Xinhua) -- Carlos Alcaraz of Spain returns the ball during the group B match between Spain and South Korea at the Davis Cup tennis tournament in Valencia, Spain, on Sept. 18, 2022. (Str/Xinhua) 新華社
(SP)SPAIN-VALENCIA-TENNIS-DAVIS CUP-SPAIN VS SOUTH KOREA (220919) -- VALENCIA, Sept. 19, 2022 (Xinhua) -- Carlos Alcaraz of Spain returns the ball during the group B match between Spain and South Korea at the Davis Cup tennis tournament in Valencia, Spain, on Sept. 18, 2022. (Str/Xinhua) 新華社

7天前美網嚐到大滿貫登頂滋味，西班牙新任世界球王「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）今天再率西班牙闖進台維斯盃8強，11月將在主場舉行的決賽挑戰最後金盃。

年僅19歲的阿爾卡拉斯，美網奪下生涯第一座大滿貫，且成為ATP從1973年納入排名後的最年輕球王；美網結束後他馬上從紐約飛往西班牙瓦倫西亞參加台維斯盃決賽，首戰碰塞爾維亞休兵、第2戰碰加拿大雖在3盤大戰不敵加拿大好手阿里辛（Felix Auger-Aliassime），但今天分組最終戰以6：4、7：6（7：1）解決南韓權純雨，加上首點的巴提斯塔‧艾格特（Roberto Bautista Agut）以6：1、6：3輕取南韓洪晟成，第3點男雙也過關，讓西班牙以2勝1敗戰績攜手加拿大晉級最後8強。

收下登基「世界球王」後的第一勝，阿爾卡拉斯強調，能在地主球迷前打台維斯盃十分榮幸，「能以世界第一和美網冠軍身份到來的感覺又更好，能將這些時刻和球迷、我的親人和朋友分享，我真的很開心身處這樣的時刻。」

今年台維斯盃最終8強已經出爐，11月8支列強將齊聚西班牙南部的馬拉加（Malaga），對戰組合分別是義大利碰美國、德國對加拿大、澳洲出戰荷蘭，以及西班牙對決克羅埃西亞。

台維斯盃 美網 阿爾卡拉斯

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