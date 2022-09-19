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羽球／博士驚喜現身！ 戴資穎客串八點檔為奶奶圓夢

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
戴資穎（中）驚喜客串民視八點檔。圖／民視提供
戴資穎（中）驚喜客串民視八點檔。圖／民視提供

台灣羽球「一姊」戴資穎結束日本兩站賽事後返台，上周末驚喜現身民視八點檔《黃金歲月》外景，和藝人蘇晏霈、傅子純在羽球場挑戰首次的戲劇初體驗，戴資穎表示很感謝娘家熬雞精的邀請，讓她可以一圓奶奶的戲劇夢。

今年完成博士學位的小戴透露，奶奶是民視的忠實觀眾，知道她要來民視客串演出，尤其對戲的演員是奶奶熟悉的藝人蘇晏霈跟傅子純，讓她一到片場就急著和兩人拍照回傳給奶奶。

首次戲劇挑戰就在民視八點檔，戴資穎表示自己的台語沒問題，因為從小跟奶奶講台語，所以面對台詞的台語都覺得「沒問題」；對於「戴博士」首次客串演出，導演也給100分的好成績。

戴資穎也展現球后的好人氣，當天拍攝吸引許多圍觀民眾，戴資穎也對來者不拒的球迷簽名，親和力十足。

同場對戲的蘇晏霈笑說，一得知可以和小戴對戲就興奮到睡不著覺，尤其自己平常就是小戴迷，有收集她整套的球衣、球具，除此之外還有買小戴代言的商品，能夠和偶像合體演出讓她心花怒放，甚至被導演提示說：「你們劇中是好朋友，要鎮定！」

傅子純表示，能和戴資穎在八點檔合作是非常難得的經驗，尤其知道她忙接下來的國際賽事，還可以來八點檔客串真的非常難得；他也讚小戴台風穩健，「世界球后」當之無愧。

戴資穎（中）驚喜客串民視八點檔。圖／民視提供
戴資穎（中）驚喜客串民視八點檔。圖／民視提供

戴資穎 羽球

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