空手道／高峰狀態關鍵密碼 小清新親自解密

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
國科會今天舉辦精英運動員高峰狀態之關鍵密碼成果展示記者會，東京奧運奪銅的空手道「小清新」文姿云（右三）也出席。記者曾思儒／攝影
國科會今天舉辦精英運動員高峰狀態之關鍵密碼成果展示記者會，東京奧運奪銅的空手道「小清新」文姿云（右三）也出席。記者曾思儒／攝影

國科會今天舉辦「精英運動員高峰狀態之關鍵密碼成果展示記者會」，東京奧運奪下空手道銅牌的「小清新」文姿云及職業高球男將林晟毓也出席，以選手身份分享高峰時的心理狀態。

文姿云去年東奧帶回女子55公斤級銅牌，世界排名目前11名的她透露，若能達到隨心所欲、控制全場節奏的「自我」境界，通常就會有很好的成績。

「保持平常心非常重要，因為訓練過程中的每個環節都做好，在場上表現就可以把平常訓練模樣帶到比賽場中，專注、享受比賽、保持良好信心，都是透過平常訓練而來。」文姿云分享說。

國科會為協助我我選手持續東奧締造的佳績，首度補助跨校團隊從心智狀態的角度進行研究，跨校研究團隊成員包括台師大體育與運動科學系研究講座教授洪聰敏、國體大國際運動管理與創新博士學位學程教授陳龍弘、中央研究院中國文哲研究所研究員李育霖、成功大學體育健康與休閒研究所副教授徐珊惠，以及中央研究院歐美研究所研究員蔡政宏。

研究成果研究人、台師大體育與運動科學系教授季力康提到，這次才是第一年的計畫，主要先以探索面貌和影響因素為主，「後續怎麼協助選手，要透過有系統的訓練，幫助選手提升高峰經驗的心理特徵，我們也相信選手在比賽時能充分展現這樣的心理狀態，會有高峰經驗的再現。」

國科會今天舉辦精英運動員高峰狀態之關鍵密碼成果展示記者會，東京奧運奪銅的空手道「小清新」文姿云（右三）也出席。記者曾思儒／攝影
國科會今天舉辦精英運動員高峰狀態之關鍵密碼成果展示記者會，東京奧運奪銅的空手道「小清新」文姿云（右三）也出席。記者曾思儒／攝影

文姿云

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