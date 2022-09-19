室外拔河世錦賽 我國奪4金追平隊史紀錄

中華女子540公斤級拔河代表隊今天凌晨在室外拔河世界錦標賽決賽擊敗地主荷蘭隊拿下金牌，我國累計在錦標賽奪得4金、1銀、1銅，單屆4金也追平隊史最佳成績。

2022室外拔河世界錦標賽在荷蘭舉行，中華代表隊在前2天屬於「熱身賽」性質的公開賽進帳1金、4銀、1銅，而在後續正式登場的錦標賽則是屢傳佳績。

女子540公斤級代表隊這次以在美國伯明罕世界運動會完成5連霸的班底為主，上屆世錦賽以第4名作收，今年捲土重來，以分組第2闖進4強，而現場雨勢並未影響台灣女將們的奪勝決心，4強賽以2：0扳倒瑞典，決賽再以2：0擊退荷蘭，再度嚐到冠軍滋味。

中華民國拔河運動協會秘書長卓耀鵬受訪時透露，中華女子540公斤級代表隊出國前集訓時，遇到颱風外圍環流，選手們在雨中練習時，剛好和這次比賽遇到情況差不多，賽前演練的情境正好派上用場，他直呼「有點運氣成分」。

除了女子540公斤級代表隊外，我國在女子500公斤級、U23青年女子500公斤級、U18男女混合520公斤級等項目同樣都帶回金牌，這次在錦標賽累計4金、1銀、1銅，單屆4金追平隊史最佳成績。

卓耀鵬表示，近2年受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，選手較少參加國際賽機會，這次成績已超越賽前設定的2金目標。

中華民國拔河運動協會已成功申辦到2026世界室內拔河錦標賽，屆時台灣將以地主之姿迎接各國隊伍挑戰，卓耀鵬指出，隨著疫情解封，選手們有機會出國征戰、累積經驗，讓選手有更多在國際舞台表現的機會，希望屆時室內拔河世錦賽有機會將更多獎牌留在台灣。