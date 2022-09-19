室外拔河世錦賽 台灣U18男女混合代表隊奪金
台灣U18男女混合520公斤級拔河代表隊今天在室外拔河世界錦標賽傳出捷報，決賽以2比0擊敗瑞士，為台灣搶下這次錦標賽的第3金。
2022室外拔河世界錦標賽在荷蘭舉行，台灣隊在前2日屬於「熱身賽」性質的公開賽拿下1金、4銀、1銅；而錦標賽則由國家組軍，至今累積2金、1銀、1銅，其中台灣女子500公斤級代表隊、台灣U23青年女子500公斤級代表隊都拿下金牌。
室外拔河世界錦標賽進入最後1天賽程，台灣U18男女混合520公斤級拔河代表隊今天以分組第2晉級4強後，4強賽以2比0擊退南非，決賽再以2比0力挫瑞士，拿下台灣在這次錦標賽的第3面金牌。
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