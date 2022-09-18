輪椅網球／勝利盃締佳績 中華帕奧秘書長張昭盛為選手們打氣加油

2022年第24屆勝利盃國際輪椅網球台灣公開賽於16日到19日，在高雄輪椅夢公園─橋頭竹林球場開打，中華帕總也派出包括輪網一哥戴加揚、女將黃楚茵等9位國家代表隊成員參賽。回首過去25年，除了1999年因遭遇921大地震停辦之外，即使面對2020、2021全球疫情大爆發也從未間斷；而18日賽前，中華帕拉林匹克總會秘書長張昭盛親自到場為選手們加油打氣，也感謝由中國民國輪椅夢公園推動聯盟副會長劉耀台領軍的辛苦工作團隊。

勝利盃國際輪椅網球台灣公開賽，2年前面對席捲全球的新冠肺炎疫情，主辦單位採取最嚴密的防疫措施，賽前與政府及中華民國網球協會召開多次防疫會議，並和國際網總歷經多次視訊會議討論，共同研擬出完善的防疫措施與執行辦法。

賽事更採閉門進行，人員入場時必須填妥相關文件，還需測量體溫和酒精消毒，更規定選手除了在球場練習、比賽和用餐期間可不用佩戴口罩以外，其餘時間必須一律口罩不離身，在比ITF規範還要高規格的嚴密防疫措施下，讓輪網台灣公開賽即使面對疫情威脅仍未間斷，持續舉辦了24屆，這也見證了身障者卓越的韌性精神。

台灣公開賽24屆之中有12屆在新北市舉辦，並曾獲得國際獅子會世界總會評選為世界三大永續社會服務獎之一，這在身障運動領域中，稱得上空前的成就；近年來主辦單位為了推廣身障運動，始將這個賽會陸續移往台北市、台中市舉辦，也成功引起了不少的迴響；今年則首度落腳在高雄市，並與緊接著舉辦的永達盃高雄國際輪椅網球公開賽，連成帶狀賽事，一起為南台灣的身障運動發展注入新的活力；而永達盃同樣連續六年在高雄舉辦，但事實上永達盃在臺北市已舉辦了12屆，合計同樣高達18年未曾間斷。

本次賽會是今年國內唯一舉辦的身障國際賽事，中華帕拉林匹克總會秘書長張昭盛特別到場，為輪網一哥戴加揚、名將黃楚茵等9位國家代表隊成員精神喊話，也親自為辛苦參賽其他台灣球員們打氣加油。

談到台灣公開賽能弦歌不輟舉辦迄今，張昭盛秘書長歸功於中國民國輪椅夢公園推動聯盟副會長劉耀台和其辛苦的工作團隊，「劉副會長帶領著工作團隊致力推動身心障礙者休閒運動，能夠連續舉辦台灣公開賽和永達盃高雄國際輪椅網球公開賽，且兩項賽事還都是國際賽，他們的精神、毅力都值得我們敬佩。」

首度來到高雄看比賽，張昭盛對高雄輪椅夢公園讚不絕口，「這是我就任祕書長後第一次來到這裡，看到那麼多努力的球員在高雄炙熱的艷陽下有舞臺能盡情揮灑汗水，更能感到主辦單位精神的可貴，在全球嚴峻疫情衝擊下，還能舉辦兩站比賽，真的非常不容易，真的很感謝劉耀台副會長和辛苦教練、防護員和球員們熱情參與，有了他們才能成就這樣卓越的賽事。」

除了致力推動在台國際賽事的舉辦，副會長劉耀台還有更遠大的夢想，「從輪椅夢公園開始，希望讓所有的運動場館都能有無障礙空間和設備。」而劉副會長認為輪椅夢公園最成功的是，在現有的場域中導入多元的身障運動項目，讓身障者進入園區即可接觸到各式各樣的運動休閒項目，並且在合適的運動器材輔助和同儕的互相鼓勵下，逐步養成常態運動的習慣。

目前除了高雄、新北兩處輪椅夢公園之外，更積極拓展以水域活動為主的「海上輪椅夢公園」。

輪椅夢公園除了推動各式各樣的海陸休閒運動之外，也將繼續不間斷地舉辦各項競技比賽及國際賽，希望輪椅夢公園之友一起來全方位的參與各種促進健康，提升體能的活動，一起為障礙者的精采生活及運動平權譜寫新章。

中華帕奧秘書長張昭盛與輪網推廣協會副理事長劉耀台。 大會提供

中華帕奧秘書長張昭盛為為選手們打氣加油。 大會提供