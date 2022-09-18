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桌球／男雙大逆轉 林昀儒、廖振珽奪本季首冠

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
林昀儒(左)與廖振珽。 擷圖自畫面
林昀儒(左)與廖振珽。 擷圖自畫面

我國桌球好手「小林同學」林昀儒在WTT阿拉木圖挑戰賽3項目都闖決賽，今天先登場的男單他雖遭德國削球名將菲盧斯（Ruwen Filus）連趕4局大逆轉，錯過本季第2座男單冠軍，但男雙決賽換他和搭檔「山豬」廖振珽上演後來居上戲碼，先輸2局下連趕3局擊敗瑞典組合，奪下本季合作第一冠。

林昀儒去年東京奧運和鄭怡靜打下混雙銅牌，阿拉木圖挑戰賽鄭怡靜未報名，林昀儒首度和陳思羽聯手，兩人列混雙頭號種子，第一次合作就嘗到登頂滋味；今天林昀儒再單日兩戰，男單決賽他在先拿3局下遭菲盧斯逆轉，無緣本季第2座單打冠軍。

稍後登場的男雙決賽，換「小林同學」上演逆轉勝，他和「山豬」廖振珽碰瑞典組合法爾克（Mattias Falck）／卡爾伯格（Anton Kallberg），前兩局雖以7：11、9：11失守，但第三局先以11：7局數開張，第四局再以11：5拿下，決勝第五局更只讓對手拿下1分，上演「輸2贏3」大逆轉。

兩人今年3月曾打進WTT多哈球星挑戰賽，但錯過冠軍，今天迎接本季合作首冠，林昀儒單站也進帳2冠1亞，仍是大贏家。

林昀儒 廖振珽 鄭怡靜

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