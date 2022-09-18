輪椅網球／拚了！強碰日本「大魔王」 一哥戴加揚盼把冠軍留台灣
「2022勝利盃國際輪椅網球台灣公開賽」今（18）日在高雄市橋頭竹林網球場持續登場，本賽事屬 ITF3 Series 等級，總獎金高達1萬4000美元。第三天賽事，各項目決賽組合全數出爐，國際男單決賽將由台灣輪網一哥戴加揚強碰日本「大魔王」真田卓，戴加揚不但要力求將男單冠軍金盃留在台灣，之後也要攜年輕小將唐兆漢與廖克松、王泰能組合，在男雙決賽上演「台灣內戰」。
來勢洶洶的日本大會頭號種子「大魔王」真田卓，今在男單 4 強戰再度輕鬆以兩個6：0擊敗名列第三種子的鄭漢琮，率先搶進男單冠軍戰，台灣一哥戴加揚則是以6：1、6：4擊敗第四種子陳駿杰晉級。
「就跟他拚了吧！」明天就面對日本「大魔王」的一哥戴加揚說道，「盡力去打，輕輕打也是輸，不如就盡全力去拚，畢竟單打沒辦法像雙打一樣可以互相 Cover(幫忙)，所以就去拚吧。」
除了男單賽事，戴加揚在男雙也與年輕搭檔唐兆漢以6：2、6：1擊敗經驗豐富的鄭漢琮、陳駿杰組合，殺進冠軍戰。8 強賽因為緊張打得綁手綁腳的唐兆漢，此役脫胎換骨，找回好手感，多次展現絕妙反手拍救球，讓前輩搭檔戴加揚讚不絕口，「他今天打得非常好，守也守得好，攻也攻得漂亮，打得真的很好。」
唐兆漢則表示，今天自己就是放寬心去打，「賽前我跟加揚哥說，這次就不要配合我，畢竟我打得比較缺少侵略性，就讓他掌握節奏，積極進攻，我再從旁輔助，很開心今天在比賽中做得還蠻不錯。」
而他們的對手將是歷經三局大戰，以7：6（7：4）、6：4、10：8擊敗林金達、王偉軒組合的老將廖克松、王泰能組合。能夠擊敗年輕對手，王泰能歸功於經驗豐富的廖克松，「相較於我，廖哥比賽經驗相當豐富，比賽時他就跟我說慢慢來、穩扎穩打就對了，所以我放慢了自己的節奏，調整好呼吸，也成功減少了失誤。」
歷經3盤大戰吞敗的王偉軒表示，自己和隊友已經竭盡全力，「已經沒有任何遺憾！」林金達則表示，在歷經首局大逆轉後失掉第 2 局有點惋惜，但後面真的氣力放盡，之後會再好好修正、繼續精進自己。
女單4強戰賽事，楊綵縈直落二擊敗張慧芬晉級，冠軍戰對手將是同樣以連拿兩局擊敗李宛靜晉級的吳蕙瑛，兩人將在明天的女單冠軍戰一決高下。而女雙賽事楊綵縈則和李宛靜搭檔，以6：2、6：1擊敗吳蕙瑛、張慧芬組合，確定奪下女雙賽事冠軍。
而在多肢障礙組(Quad)部分，黃楚茵經過激戰，以兩個6：4擊敗資深前輩黃子軒晉級，冠軍戰對手則是以兩個6：0擊敗許月雀的劉惠安。雖然明天兩人要在單打爭冠，但今天他們也在雙打賽事合拍，以6：1、6：0力退黃子軒、許月雀組合奪冠。
至於 B 組國內賽男單冠軍戰，由陳書武以6：1擊敗胡萬舜奪冠，此外他也在 B 組國內賽男雙冠軍戰與王國聰搭檔以6：2擊敗李啓雄、徐國揚組合，抱回 B 組國內雙冠王。
「2022勝利盃國際輪椅網球台灣公開賽」明（19）日將上演國際男單、男雙、女單、多肢障礙組（Quad）單打冠軍戰，賽事精彩可期，球迷朋友如欲瞭解更多賽事資訊，請鎖定Facebook粉絲團【台北市輪椅網球推廣協會】，一同力挺輪椅網球賽事！
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