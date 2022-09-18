輪椅網球／拚了！強碰日本「大魔王」 一哥戴加揚盼把冠軍留台灣

「2022勝利盃國際輪椅網球台灣公開賽」今（18）日在高雄市橋頭竹林網球場持續登場，本賽事屬 ITF3 Series 等級，總獎金高達1萬4000美元。第三天賽事，各項目決賽組合全數出爐，國際男單決賽將由台灣輪網一哥戴加揚強碰日本「大魔王」真田卓，戴加揚不但要力求將男單冠軍金盃留在台灣，之後也要攜年輕小將唐兆漢與廖克松、王泰能組合，在男雙決賽上演「台灣內戰」。

來勢洶洶的日本大會頭號種子「大魔王」真田卓，今在男單 4 強戰再度輕鬆以兩個6：0擊敗名列第三種子的鄭漢琮，率先搶進男單冠軍戰，台灣一哥戴加揚則是以6：1、6：4擊敗第四種子陳駿杰晉級。

「就跟他拚了吧！」明天就面對日本「大魔王」的一哥戴加揚說道，「盡力去打，輕輕打也是輸，不如就盡全力去拚，畢竟單打沒辦法像雙打一樣可以互相 Cover(幫忙)，所以就去拚吧。」

除了男單賽事，戴加揚在男雙也與年輕搭檔唐兆漢以6：2、6：1擊敗經驗豐富的鄭漢琮、陳駿杰組合，殺進冠軍戰。8 強賽因為緊張打得綁手綁腳的唐兆漢，此役脫胎換骨，找回好手感，多次展現絕妙反手拍救球，讓前輩搭檔戴加揚讚不絕口，「他今天打得非常好，守也守得好，攻也攻得漂亮，打得真的很好。」

唐兆漢則表示，今天自己就是放寬心去打，「賽前我跟加揚哥說，這次就不要配合我，畢竟我打得比較缺少侵略性，就讓他掌握節奏，積極進攻，我再從旁輔助，很開心今天在比賽中做得還蠻不錯。」

而他們的對手將是歷經三局大戰，以7：6（7：4）、6：4、10：8擊敗林金達、王偉軒組合的老將廖克松、王泰能組合。能夠擊敗年輕對手，王泰能歸功於經驗豐富的廖克松，「相較於我，廖哥比賽經驗相當豐富，比賽時他就跟我說慢慢來、穩扎穩打就對了，所以我放慢了自己的節奏，調整好呼吸，也成功減少了失誤。」

男雙廖克松、王泰能組合。(大會提供)

歷經3盤大戰吞敗的王偉軒表示，自己和隊友已經竭盡全力，「已經沒有任何遺憾！」林金達則表示，在歷經首局大逆轉後失掉第 2 局有點惋惜，但後面真的氣力放盡，之後會再好好修正、繼續精進自己。

女單4強戰賽事，楊綵縈直落二擊敗張慧芬晉級，冠軍戰對手將是同樣以連拿兩局擊敗李宛靜晉級的吳蕙瑛，兩人將在明天的女單冠軍戰一決高下。而女雙賽事楊綵縈則和李宛靜搭檔，以6：2、6：1擊敗吳蕙瑛、張慧芬組合，確定奪下女雙賽事冠軍。

女雙楊綵縈、李宛靜。(大會提供)

而在多肢障礙組(Quad)部分，黃楚茵經過激戰，以兩個6：4擊敗資深前輩黃子軒晉級，冠軍戰對手則是以兩個6：0擊敗許月雀的劉惠安。雖然明天兩人要在單打爭冠，但今天他們也在雙打賽事合拍，以6：1、6：0力退黃子軒、許月雀組合奪冠。

至於 B 組國內賽男單冠軍戰，由陳書武以6：1擊敗胡萬舜奪冠，此外他也在 B 組國內賽男雙冠軍戰與王國聰搭檔以6：2擊敗李啓雄、徐國揚組合，抱回 B 組國內雙冠王。

陳書武奪下國內賽雙冠王。(大會提供)

「2022勝利盃國際輪椅網球台灣公開賽」明（19）日將上演國際男單、男雙、女單、多肢障礙組（Quad）單打冠軍戰，賽事精彩可期，球迷朋友如欲瞭解更多賽事資訊，請鎖定Facebook粉絲團【台北市輪椅網球推廣協會】，一同力挺輪椅網球賽事！

中華民國身心障礙者休閒運動推廣協會副理事長劉耀台頒發獎座給國內賽冠軍選手。（大會提供）