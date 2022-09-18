桌球／林昀儒廖振珽逆轉秀 WTT挑戰賽男雙奪冠

台灣桌球一哥林昀儒歷經男單失利，今晚與廖振珽在WTT阿拉木圖挑戰賽男雙決賽，以3比2逆轉擊敗瑞典組合卡爾伯格與法爾克，勇奪冠軍，這也是林昀儒單站第2冠。

世界桌球職業大聯盟（WTT）阿拉木圖挑戰賽在哈薩克舉行，林昀儒這次男單、男雙、混雙3線出擊，都搶下決賽門票，其中混雙與陳思羽首度搭檔就奪冠，稍早男單決賽則遭德國削球手菲盧斯（RuwenFilus）逆轉，屈居亞軍。

林昀儒休息不到1小時，就在男雙決賽與「山豬」廖振珽合體，兩人目前男雙世界排名第24，今年曾在3月卡達舉行的杜哈球星挑戰賽闖進決賽，以亞軍作收。

林昀儒廖振珽這次在阿拉木圖挑戰賽，連過3關，以1局未失之姿，搶下本季第2張男雙決賽門票，瞄準兩人本季合作首冠。

林昀儒與廖振珽決賽迎戰排名第38名的瑞典組合卡爾伯格（Anton Kallberg）與法爾克（Mattias Falck），瑞典組合曾在今年6月利馬挑戰賽高舉金盃，而林昀儒面對這組瑞典組合並不陌生，他曾在阿拉木圖挑戰賽男單8強賽與法爾克碰頭，今天則在男雙決賽狹路相逢。

林昀儒與廖振珽儘管開局一度以6比3領先，但隨後對手拉出8比1攻勢反超，「林廖配」以7比11讓出首局。

次局廖振珽正手得分，加上對手回擊出界，「林廖配」以5比1占上風，但瑞典組合再度迎頭趕上，如同首局遭逆轉的戲碼，「林廖配」以9比11讓出次局。

「林廖配」隨後回穩，以11比7、11比5搶下第3、4局，將戰線延長至第5局。

林昀儒與廖振珽連追2局後，士氣大振，決勝局以11比1搶下勝利，收下冠軍，林昀儒這次在阿拉木圖挑戰賽以2冠、1亞作收。