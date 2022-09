桌球／林昀儒廖振珽逆轉秀 WTT挑戰賽男雙奪冠

台灣桌球一哥林昀儒歷經男單失利,今晚與廖振珽在WTT阿拉木圖挑戰賽男雙決賽,以3比2逆轉擊敗瑞典組合卡爾伯格與法爾克,勇奪冠軍,這也是林昀儒單站第2冠。

世界桌球職業大聯盟(WTT)阿拉木圖挑戰賽在哈薩克舉行,林昀儒這次男單、男雙、混雙3線出擊,都搶下決賽門票,其中混雙與陳思羽首度搭檔就奪冠,稍早男單決賽則遭德國削球手菲盧斯(RuwenFilus)逆轉,屈居亞軍。

林昀儒休息不到1小時,就在男雙決賽與「山豬」廖振珽合體,兩人目前男雙世界排名第24,今年曾在3月卡達舉行的杜哈球星挑戰賽闖進決賽,以亞軍作收。

林昀儒廖振珽這次在阿拉木圖挑戰賽,連過3關,以1局未失之姿,搶下本季第2張男雙決賽門票,瞄準兩人本季合作首冠。

林昀儒與廖振珽決賽迎戰排名第38名的瑞典組合卡爾伯格(Anton Kallberg)與法爾克(Mattias Falck),瑞典組合曾在今年6月利馬挑戰賽高舉金盃,而林昀儒面對這組瑞典組合並不陌生,他曾在阿拉木圖挑戰賽男單8強賽與法爾克碰頭,今天則在男雙決賽狹路相逢。

林昀儒與廖振珽儘管開局一度以6比3領先,但隨後對手拉出8比1攻勢反超,「林廖配」以7比11讓出首局。

次局廖振珽正手得分,加上對手回擊出界,「林廖配」以5比1占上風,但瑞典組合再度迎頭趕上,如同首局遭逆轉的戲碼,「林廖配」以9比11讓出次局。

「林廖配」隨後回穩,以11比7、11比5搶下第3、4局,將戰線延長至第5局。

林昀儒與廖振珽連追2局後,士氣大振,決勝局以11比1搶下勝利,收下冠軍,林昀儒這次在阿拉木圖挑戰賽以2冠、1亞作收。

After a confident showing, Lin Yun-Ju and Liao Cheng-Ting are the Men's Doubles champions at #WTTAlmaty 💪🏆#WTT #WTTContender #TableTennis #PingPong #LinYunJu #LiaoChengTing pic.twitter.com/zLTjkO4BY8