室外拔河世錦賽 台灣U23女子代表隊摘金

台灣U23青年女子500公斤級代表隊今天在2022室外拔河世界錦標賽決賽，無畏現場雨勢，以3比0完封英國，拿下金牌，也是台灣隊在錦標賽的第2金。

2022室外拔河世界錦標賽在荷蘭舉行，分為公開賽與錦標賽，前者以俱樂部形式參賽，錦標賽則是由國家組軍，台灣在公開賽進帳1金、4銀、1銅，而錦標賽賽前已進帳3面獎牌，包括台灣女子500公斤級代表隊金牌、台灣U18男子560公斤級代表隊銀牌、台灣U23青年混合560公斤級代表隊銅牌。

室外拔河世錦賽今天進入最後一天賽程，台灣U23青年男子600公斤級代表隊稍早以第7名作收。

台灣U23青年女子500公斤級代表隊延續日前在公開賽摘金的氣勢，無畏現場雨勢，今天錦標賽以全勝之姿晉級4強，4強賽、決賽更以3比0連續完封南非和英國，搶下金牌，也是台灣隊在錦標賽的第2面金牌。

台灣女子540公斤級代表隊稍後將上陣，有機會為台灣再添1面獎牌。