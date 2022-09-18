自行車／LIVDAY心騎天現女力 111鼓勵通勤減碳騎乘趣

自行車嘉年華今天第二天移往麗寶樂園的落羽松大草原舉行「LIVDAY心騎天」，吸引超過1000位女車友與護花騎士一同參與，包括專業車手甫於8月世界警消運動會奪下7金1銀的「美女警花」謝伯韶、以及自稱是素人的華視主播鄭雅方和林奕雯等人都對路線贊不絕口。

GIANT GROUP除了持續創造更有魅力的自行車之外，將以ESG為目標朝向永續經營前進，捷安特董事長杜綉珍今也全程參與之外，更宣布推出「111」口號，鼓勵台灣民眾每人1周1次，每月至少完成10公里，邀請全台民眾一起來響應，9月18日起至10月30日，透過手機APP舉辦通勤減碳的騎乘活動，還有機會可以抽中電動自行車、摺疊自行車等大獎。

LIVDAY心騎天是LIV自行車品牌年度魅Liv騎跡系列中的主要活動，今年以「玩騎x頑騎」為出發規劃了吹風看海45K組與心型公路75K組，其中的吹風看海45K組就是希望透過沿途的美景及打卡景點，讓大家用不同的速度去體驗中台灣花都的美；而心型公路75K組則從台中的海線進入苗栗通霄心形公路山區，並延著銅鑼、三義等地區回程至麗寶落羽松大草原，體驗閩南與客家不同的農村文化與山海風光，整個賽程的爬升也將近1000公尺。

參加75K組的「美女警花」謝伯韶對她來說原本應該是小菜一碟，因為謝伯韶甫於8月世界警消運動會摘下7金1銀而且鐵人三項還完成5連霸的驚人成績，但她說：「75K組似乎有永無止盡的上坡路，其實騎的一點都不輕鬆，不過，沿路的風景很漂亮，騎的很享受。」

前一天才剛比完鐵人二項來自屏東東港的最強雙胞胎姐妹花陳香怡／陳香琪，兩人從以前玩登山、馬拉松，最後玩起騎車甚至還參加226公里超馬，姐妹倆熱愛運動的習慣還影響到陳香琪的老公也一同參賽，姐姐陳香怡說：「運動是最好轉換心情的方式，也可以抒解很多心理的苦悶，何不如把抱怨換成爆汗，同時還能吸引到很多正能量的車友。」