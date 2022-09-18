桌球／德國削球名將連趕4局逆轉 林昀儒錯過本季第2冠

我國桌球好手「小林同學」林昀儒在WTT阿拉木圖挑戰賽大豐收，男單、男雙和混雙全部打進最終戰，昨天他先和陳思羽收下混雙冠軍，但今天先登場的男單決賽沒能把握局數3：0的絕對領先優勢，遭德國削球名將菲盧斯（Ruwen Filus）連趕4局大逆轉，錯過本季第2座男單冠軍。

林昀儒去年東京奧運和鄭怡靜打下混雙銅牌，阿拉木圖挑戰賽鄭怡靜未報名，林昀儒首度和陳思羽聯手，兩人列混雙頭號種子，第一次合作就嚐到登頂滋味。

這座冠軍是林昀儒今年3月和鄭怡靜WTT卡達站奪冠後，個人今年第2座混雙冠軍；今天下午他繼續挑戰冠軍，先在男單決賽碰34歲的德國削球好手菲盧斯，晚間的男雙決賽再與「山豬」廖振珽碰瑞典組合法爾克（Mattias Falck）／卡爾伯格（Anton Kallberg）。

先登場的男單決賽，首局前段兩人比數僵持，6：6下林昀儒打出5：1攻勢，以11：7旗開得勝。

第二局林昀儒再打出7：1開局，雖被追到7：5，「小林同學」仍先取得10：7局末點優勢，雖遭菲盧斯連趕3分扳平，林昀儒喊出暫停後先造成對手回球掛網，第4個收下第2局的機會再用強攻讓菲盧斯回球打飛，「丟士」中以12：10再下一城。

第三局林昀儒仍握有主動權，以11：7取得局數「聽牌」優勢。第四局林昀儒在6：6時連失3分，讓菲盧斯以11：7局數開張，第五局菲盧斯又打出5：1的開局，不過林昀儒雖3度追平，但9：9時自己兩個發球分都沒拿下，讓菲盧斯11：9再追一局。

第六局前段比數仍拉鋸，但5：5下菲盧斯直接打出連拿6分攻勢，將局數扳平成3：3。

決勝第七局，林昀儒4：3領先下連兩球出現攻擊出界失誤，菲盧斯超前後最多取得9：5優勢，林昀儒雖追回2分，但回球出界讓對手先取得「冠軍點」，最終以7：11錯過今年男單第2冠。

林昀儒6月底在WTT挑戰賽薩格勒布站收下今年第一座男單冠軍，阿拉木圖雖遭逆轉，兩小時後將在男雙決賽再登場，挑戰單站第2冠。