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學者預估下一個最可能發生強震的地方是這裡「快準備」

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網球／首度比賽遇地震 港新星：以為我頭暈

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
吳東霖（左）只花52分鐘就拍下香港黃澤林，為中華隊守護勝利。圖／四維基金會提供
吳東霖（左）只花52分鐘就拍下香港黃澤林，為中華隊守護勝利。圖／四維基金會提供

18歲的香港網球新星黃澤林，來台參加台維斯盃不但兩天4點下了3場，今天第4點男單在自己發球局還遇台東芮氏規模6.8的強震，但他反應慢半拍，還以為是自己頭暈才感覺晃動。

黃澤林是去年美網和今年澳網兩座青少年男雙賽事冠軍，這次來台參加台維斯盃世界組第二級賽事，昨天第一點就在3盤大戰力退我國好手莊吉生，爆出大冷門。

單打世界排名976的黃澤林今天第3點雙打再下場，但和搭檔黃俊鏗錯過6個賽末點，讓地主組合許育修／何承叡在2小時34分鐘大戰以3：6、7：6（7：1）、7：6（7：5）搶下勝利，在體力耗盡下第4點單打碰我國好手吳東霖氣力放盡，只歷時52分鐘就以1：6、2：6敗陣。

雖沒能助隊延長戰線到第5點，黃澤林仍滿意自己表現，「昨天的表現，很不容易，每位台灣選手排名都比我們高很多，我只是沒有壓力，打好自己水準，也很開心可以拿到我們第一場勝利。」

今天雙打就打超過2個半小時，只休息半小時就再上陣的黃澤林坦言，雙打後已經疲憊，第一盤末1：5落後自己發球時發生地震，一開始還不清楚狀況，「我有點頭暈，以為自己頭暈，是他們說地震，我也沒有想很多。」

香港並沒地震，昨天全隊在飯店就體驗過地牛翻身，今天還是第一次在比賽時遇到如此突發狀況，成為寶島行意外記憶點。

兩天為中華隊拿下兩點單打勝利的吳東霖提到，自己也是第一次比賽中遇到地震，「還滿意外，聽到上面在喊，感覺地上在搖，裁判長也有感覺到，就先喊暫停，剛有看一些新聞，滿可怕，希望都沒事，一切平安。」

台維斯盃 吳東霖 美網

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