網球／52分鐘關門！吳東霖捍衛台維斯盃勝利

中華隊今天繼續在台北網球中心迎戰香港隊，爭取台維斯盃世界一級升降賽資格，率先登場的雙打上演精采逆轉勝，吳東霖第4點單打再成功「關門」，只花52分鐘就以6：1、6：2解決單日兩戰的黃澤林，讓中華隊在昨天首點單打失守下連趕3點，取得明年世界一級升降賽資格。

黃澤林是去年美網和今年澳網兩座青少年男雙賽事冠軍，寫下香港紀錄，昨天首點更在3盤大戰力退我國好手莊吉生，不過今天先登場的雙打和黃俊鏗錯失6個「賽末點」，讓地主組合許育修／何承叡在2小時34分鐘大戰以3：6、7：6（7：1）、7：6（7：5）搶下勝利，也讓中華隊在5點3勝制的賽事取得「聽牌」優勢。

昨天為中華隊勝場開張的吳東霖，第4點再度登場；面對只休息半小時就出賽的黃澤林，吳東霖全場掌握局勢，第二盤第7局更連發出3記「愛司」，最終只花52分鐘就鎖定比賽勝利。

首盤進行到第7局時，剛好發生台東芮氏規模6.8的強震，台北網球中心也可感受到明顯搖動，比賽因此暫停一陣子才繼續比賽，成為此次比賽小插曲。