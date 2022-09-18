網球／瓦解6賽末點！中華隊台維斯盃「聽牌」

贏球就有機會挑戰台維斯盃（Davis Cup）世界一級，中華隊和香港隊昨天2點單打各拿1勝，今天率先登場的雙打，許育修搭檔何承叡瓦解對手黃澤林／黃俊鏗6個「賽末點」，在3盤馬拉松大戰上演精采逆轉勝，助地主在5點3勝制的賽事取得「聽牌」優勢。

中華隊3月的世界二級升降賽以4：0零橫掃瓜地馬拉隊，成功完成保級任務，本周在台北網球中心迎戰香港，勝隊就能晉級世界一級升降賽；昨天打頭陣的莊吉生雖3盤敗給拿下去年美網和今年澳網兩座青少年男雙賽事冠軍的黃澤林，不過吳東霖直落二拍下王康傑，代表今天進行的賽事至少還要打兩點才會分出勝負。

率先登場的雙打，由今年已贏得9座ITF雙打冠軍的許育修搭配何承叡，兩人雖失去首盤，但第二盤在「搶7」中扳回一城，決勝盤更是在地主球迷支持下扛著壓力，先是4：5落後下瓦解對手兩個「賽末點」，第12局的許育修發球局再度瓦解對手4個收下比賽機會，再一次的「搶7」又在4：5落後下連趕3分，完成耗時2小時又34分鐘的大逆轉，以3：6、7：6（7：1）、7：6（7：5）搶下關鍵勝利。

地主兩位網將奪勝後開心振臂，伴隨台北網球中心球迷的歡呼，氣氛熱烈。