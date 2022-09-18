網球／費德勒再戰納達爾？皇馬促兩大傳奇於西班牙最終戰
網球天王費德勒（Roger Federer）日前宣佈即將退休，九月底的拉沃盃將會是他的引退賽，近日有消息傳出足球豪門西甲皇家馬德里，想在自家可容納8萬人的主場，邀請費德勒和「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）進行最後對決。
兩大名將費德勒和納達爾可說是十幾年來的「宿敵」，雙方正式交手過40次，納達爾拿下24勝略勝一籌，雖然場上廝殺激烈，但離開球場後，雙方的私交不錯，並且納達爾還是皇馬的鐵粉，希望能夠順利推動這場網球傳奇賽成真。
從2020年開始，費德勒便不斷受膝蓋傷勢影響，進行手術後在2021年3月卡達公開賽復出，又在8月時宣布膝蓋需再次進行手術，預計2022年復出，還沒等到回歸的消息，費德勒卻在近日宣布退休。
拉沃盃將於9月23到25日於倫敦舉行，屆時網球三大天王費德勒、納達爾及喬科維奇(Novak Djokovic)將會碰頭，41歲的費德勒也預計在此役後劃下24年職業生涯句點，讓許多球迷紛紛表示不捨。
Real Madrid want to host a tennis match between Rafael Nadal and Roger Federer at the newly renovated Santiago Bernabeu.— ESPN FC (@ESPNFC) 2022年9月16日
Imagine those two playing in front of 80,000 fans! 😍 pic.twitter.com/BQBIOACFX5
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