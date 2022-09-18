羽球／不只是博士！戴資穎超越李宗偉 一舉成為「獎金王」

台灣羽球一姊戴資穎，日前以4強作收日本公開賽，並獲得獎金1萬500美元（約32.8萬台幣），而這筆獎金讓她一舉躍上職業羽壇獎金榜上第一名，超越馬來西亞名將李宗偉。

根據羽球雜誌《Badzine》報導，在戴資穎獲得日本公開賽四強獎金1萬500美元後，她的生涯累計獎金來到186萬4093美元（約5826萬台幣），超越原本榜首李宗偉的185萬5957美元，成為新的「獎金王」。

小戴15歲開啟職業生涯，在2009年越南羽球大獎賽初露鋒芒，現在29歲的她共拿下14次世界巡迴賽冠軍、12次超級系列以及3座大獎賽。而她獲取最高獎金是在2020世界巡迴賽決賽，摘下后冠的她獲得12萬美金（375萬台幣）獎金。

戴資穎現正備戰歐洲賽事，即將到來的是10月18日的丹麥公開賽，緊接著還有法國公開賽，有機會挑戰個人生涯第30座大賽冠軍。