拔河／室外拔河世錦賽 中華隊再添1金1銅
中華女子500公斤量級拔河代表隊今天在2022室外拔河世界錦標賽，拿下我國在本屆錦標賽首金，而U23青年混合560公斤量級拔河代表隊則收下1銅。
2022室外拔河世界錦標賽在荷蘭舉行，分為公開賽與錦標賽，前者以俱樂部形式參賽，而錦標賽則是由國家組軍，我國在公開賽進帳1金4銀1銅。
中華U18男子560公斤級拔河代表隊昨天率先傳回捷報，拿下銀牌，也是中華隊這次在錦標賽首面獎牌，而接力上陣的女子500公斤級拔河代表隊在公開賽拿下銀牌後，今天錦標賽決賽擊敗瑞士，本屆錦標賽首金開張。
U23青年混合560公斤量級拔河代表隊則收下銅牌，僅次於瑞士和瑞典。
男子560公斤量級部分，中華隊勇闖4強，締造隊史最佳成績，銅牌戰遭遇德國隊，中華民國拔河運動協會秘書長卓耀鵬接受中央社訪問時表示，中華隊在丟了首局後，兩隊次局僵持約12分鐘多，「主審比出消極性比賽手勢，照理說要重賽，兩隊不能進攻、要起來，男生隊看到裁判比了2次後，身體慢慢往前仰 ，結果被對方拖走，裁判長後來衝出來裁示，要繼續比賽」。
卓耀鵬指出，有向總會提抗議，基於照顧選手原則，將爭取最大權益，「總會說會給我們一個滿意交代」。
另外，室外拔河世錦賽進入尾聲，台灣U23青年男子600公斤、U23青年女子500公斤、女子540公斤量級代表隊台北時間今晚將上陣，卓耀鵬評估，3隊都有機會拿下獎牌。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言