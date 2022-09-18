台灣衝浪高手前進世界大賽 奧運之路一小步

2022年ISA世界衝浪大賽在南加州的杭亭頓海灘舉行，6名中華隊選手在內，全世界51個國家、247名選手在浪上競技，爭奪巴黎奧運的2個參賽名額。

近年衝浪在台灣蓬勃發展，是一項新潮的休閒活動。這次代表台灣到美國比賽的6名好手都是台灣衝浪界的狂熱份子。有人每天醒來就跳進海裡，把衝浪當成生活的一部分。

不過圈內人士指出，台灣衝浪朝向競技運動發展不久，距離站上奧運舞台仍有一段路要走。

16日午間，數百名世界各國衝浪好手舉著各國國旗在街上遊行，手捧家鄉沙灘上收集來的沙子，參與國際衝浪協會（International Surfing Association）主辦的世界衝浪大賽（World Surfing Games）開幕式。

中華隊用奧會模式參賽，掌旗手邱晉豪舉著中華奧會旗，另一名國手林宜臻手中的玻璃罐，裝著來自宜蘭蘇澳無尾港衝浪沙灘的沙子，上台將這一撮台灣沙與世界各國名勝沙灘的沙混在一起。

這賽事是奧運資格賽一部分，將決定2個2024年巴黎奧運衝浪項目名額。國際衝浪協會執行長法蘇洛（Robert Fasulo）接受中央社訪問，談到這場比賽及衝浪運動的前景。

法蘇洛表示，藉由這場國際大賽，ISA希望向世界展現，衝浪有實力留在奧運項目之內，長期目標是成為奧運永久固定比賽項目。

蘇法洛分享衝浪的迷人之處，他說：「你不必衝得非常厲害或變成一個運動員，你也可以是一個衝浪好手，從年輕一直衝到非常老。在這場比賽裡，你會看到一些全世界最頂尖的衝浪手，比賽很精彩，參賽者背景非常多元豐富。」

杭亭頓海灘（Huntington Beach）是南加州的衝浪天堂，素有衝浪城市（Surf City）美名。來自墾丁南灣的尤佳琦第二次到這裡比賽，過去3年他為了這場比賽每天都在練習。

年僅15歲的尤佳琦是台法混血，年紀雖小、談吐成熟，他從9歲開始衝浪，3年前來過杭亭頓海灘參加同樣是ISA的賽事，他說：「第二次來這裡，這次抱著比較大的信心，這三年我每天都在衝浪，衝浪已經是我生活的一部分。」

22歲的林宜臻第一次入選國家隊，帶著家鄉蘇澳海灘的沙子上飛機，飛越太平洋，在開幕儀式上代表中華隊把沙子倒進台上的透明容器，象徵台灣是世界衝浪運動的一份子。

林宜臻說，「第一次代表台灣參加ISA衝浪賽，非常興奮」，到美國已下水練習4天，適應當地的風、浪與海流，各國選手都很熱情，期待自己在正式比賽中精進技巧、提升經驗。

國際比賽經驗多但第一次到美國比賽的鍾昀蓉說，美國這裡的浪跟台灣很不一樣，想要在這次比賽中挑戰自己，無論是積分與晉級都能比前年參加ISA賽事更加進步。

39歲的莊芸在隊上年紀最長，她平時在台北的運動中心擔任救生員，因為一次休閒體驗而愛上衝浪，從門外漢變成狂熱者，一路苦練成為國手。

莊芸很享受能藉著衝浪的機會，到台灣各地旅行，認識各行各業、不同年齡層的朋友。衝浪令她著迷的原因竟是「衝浪其實是一直失敗的運動」。

莊芸說：「每一道浪都不一樣。就算你這一個小時覺得自己做得很好，下一個小時浪況突然轉變，就發現我原本做得很好的動作，身體突然跟不上，沒辦法應付這個浪。這時候你會不想放棄，想要一直不斷挑戰。」

22歲的男子選手韓宗軒有同樣的看法，他說衝浪好玩的地方就是「每天浪都不一樣，變化很多，永遠不無聊」。他說，因為從小住在海邊，喜愛各種海上活動，問他訓練辛苦嗎？他回答「不會覺得辛苦，因為是喜歡做的事」。

掌旗手邱晉豪同樣家住海邊，本業在宜蘭頭城教衝浪。他說衝浪世界裡沒有固定不變的事，每天都有新的挑戰；更有趣的是，衝浪沒有極限，就算一個動作已經很熟悉了，「你永遠可以做得更好」。

熟悉台灣衝浪的圈內人士向中央社記者表示，儘管衝浪現在成為奧運比賽項目，擁有不少衝浪好手，但距離踏上國際競技舞台仍有一段路要走。

圈內人士透露，這次中華隊到美國比賽，協會補助有限，每位國手仍自掏腰包、負擔旅費與當地開銷，相較於其他國家投入資源，提升競技水準，台灣衝浪的發展還很初期。

以中國隊來說，為了參加這次世界衝浪大賽，選手已進駐南加州集訓3個月。「人家是有團隊支持，我們的選手只是國內積分達標，自己來比賽」。自從奧運開設衝浪項目之後，中國投入大量人力與資金發展衝浪，奪牌企圖心強。

曾擔任ISA國際衝浪裁判的王怡人向中央社表示，台灣要在國際衝浪競賽奪牌，有很大的進步空間，需要投入更多資源發展這項運動，包括更多國際交流，引進國際裁判與教練的培訓，讓國內選拔與訓練的制度更加完善。

領隊葉豐吉說，台灣擁有世界級的海灘條件，但政府法規對於衝浪的限制很多，形成「選手擁有天然環境，但沒辦法練習」的困境。

衝浪教練與重度愛好者葉豐吉夢想台灣有一天能像夏威夷一樣，成為一個人人都衝浪的健康海島。葉豐吉說，只要季節對了，台灣非常適合衝浪，「加上我們有友善的人民、世界有名的美食」，這些條件都非常適合發展衝浪。