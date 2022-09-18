聽新聞
test
0:00 / 0:00
羽球／全台有感大地震 戴資穎也嚇到「不知道可以跑去哪？」
昨（17）日晚間9點41分發生芮氏規模6.4強震，全台有感，強烈的搖晃也讓羽球一姐戴資穎在個人Instagram上發布限時動態，「天哪！地震也太大了」、「大家都還好嗎？」
小戴在地震後發布自拍錄像，心有餘悸說道「天哪！這個地震也太大了吧，大到我想說是不是要穿衣服跑出去了」，最後她也關心粉絲「大家都還好嗎？」
其搭配文案寫道「然後我在超高樓層，不知道自己可以跑去哪...」，根據她的限時動態，這兩天她都在台中出席商業活動，推估地震當下是在台中旅館，而台中地區最大震度是3級。
戴資穎剛結束在大阪的日本公開賽，在近期的世錦賽及日本公開賽均打入四強，接下來將備戰10月18日開打的丹麥公開賽。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言