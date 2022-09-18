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學者預估下一個最可能發生強震的地方是這裡「快準備」

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羽球／全台有感大地震 戴資穎也嚇到「不知道可以跑去哪？」

聯合新聞網／ 綜合報導
戴資穎。資料照，圖／Badminton Photo提供
戴資穎。資料照，圖／Badminton Photo提供

昨（17）日晚間9點41分發生芮氏規模6.4強震，全台有感，強烈的搖晃也讓羽球一姐戴資穎個人Instagram上發布限時動態，「天哪！地震也太大了」、「大家都還好嗎？」

小戴在地震後發布自拍錄像，心有餘悸說道「天哪！這個地震也太大了吧，大到我想說是不是要穿衣服跑出去了」，最後她也關心粉絲「大家都還好嗎？」

其搭配文案寫道「然後我在超高樓層，不知道自己可以跑去哪...」，根據她的限時動態，這兩天她都在台中出席商業活動，推估地震當下是在台中旅館，而台中地區最大震度是3級。

戴資穎剛結束在大阪的日本公開賽，在近期的世錦賽及日本公開賽均打入四強，接下來將備戰10月18日開打的丹麥公開賽。

戴資穎地震後發佈限時動態。圖片截自／戴資穎Instagram
戴資穎地震後發佈限時動態。圖片截自／戴資穎Instagram

戴資穎 地震 台東

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