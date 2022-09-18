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體育跨界表演盛典 運動之母「田徑」揭開序幕

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
體育表演會17日在台北小巨蛋舉行。圖／體育署提供
體育表演會17日在台北小巨蛋舉行。圖／體育署提供

教育部體育署昨天舉辦「2022 SUPER STAR體育表演會」，去年因疫情停辦，今年蓄滿能量重返台北小巨蛋，以運動之母「田徑」項目的表演揭開序幕，並首度邀請朱宗慶打擊樂團共同登台。

教育部部長潘文忠表示，體育表演會不僅是體育項目的舞台表演，更是發揮運動員精神與各專業領域技術合作的成果，陸續登場的健美、健力、太極、足球、疊羅漢、動物流、印地安棒、跆拳道、格鬥、極限運動等，都由台灣各地優秀體育專業與藝文團隊跨界合演，將體育表演會創意能量推向新高點。

除搭配精彩節目內容，表演舞台也再升級，融入許多專業器材，將格鬥賽事正式規格的八角鐵籠以及大型極限運動U型台搬進小巨蛋，運動場上的競賽情節得以直接呈現觀眾面前，並使用貫穿舞台的連續型LED，創造滿版大畫面的視覺衝擊。透過不同的體育運動項目與專業硬體技術結合，呈現出意想不到的演出效果。

此次表演由29組頂尖團隊跨界聯合演出，首度參與體育表演會演出的健美、健力節目，以健康、吸睛的體態展現出力與美的極致。另外，印地安棒與動物流跨界與享譽國際的朱宗慶打擊樂團同台演出，以節奏感作為共同語言，展現身體與文藝結合的美，使觀眾享受和陶醉在樂曲的流動中，是難得一見的精彩演出。

曾經擔任國民體育日代言人的Lulu黃路梓茵擔當主持人，以其過往參與體育表演會的經驗，與現場的表演者擦出共鳴與默契的花火。除此之外，今年國民體育日代言人玖壹壹化身熱血健將，結合跆拳道熱力演出，110學年度HBL MVP陳將双、李恩芯也用驚喜影片的方式現身，邀請大家一起投入運動的行列。

今年體表會表演舞台也再升級，融入許多專業器材，將格鬥賽事正式規格的八角鐵籠以及大型極限運動U型台搬進小巨蛋，運動場上的競賽情節得以直接呈現觀眾面前，並使用貫穿舞台的連續型LED，創造滿版大畫面的視覺衝擊。透過不同的體育運動項目與專業硬體技術結合，呈現出意想不到的演出效果。

體育署表示，每年積極推行國民體育日系列活動，目的是向民眾傳達無論是任何年齡、任何工作領域的人，都應保持良好、規律的運動習慣，才能常保身心健康。

國民 體育署 跆拳道

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