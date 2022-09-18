WTT／攜手陳思羽混雙奪冠 林昀儒今再拚男單、雙冠軍

首次合拍的我國桌球好手林昀儒、陳思羽，本周在WTT阿拉木圖挑戰賽一路挺進到混雙決賽，今天與世界排名第31名的中國大陸徐海東／吳洋晨爭冠，最終以11：7、11：13、17：15、7：11、11：6奪冠。

過去與鄭怡靜組成黃金混雙的林昀儒，這次阿拉木圖站賽事改與陳思羽搭擋出擊，在前兩輪賽事都以直落三取勝後，前天4強賽面對羅馬尼亞迪亞科努（Adina Diaconu）／普列泰亞（Cristian Pletea），則是在先掉一局的情況下逆轉勝出，挺進到決賽。

決賽對手則是混雙排名第31名的徐海東／吳洋晨，林昀儒／陳思羽也展現絕佳默契，首局就在一路領先之下以11：7先下一城，第二局大陸組合開局取得領先後，雖然林昀儒／陳思羽一度逆轉並率先取得局點，但仍是讓大陸組合以13：11扳平。

第三局兩組人馬持續拉鋸，局中大陸組合一度擴大差距到4分，不過林昀儒／陳思羽隨即追到10：10平手，雙方也一路拉鋸到15：15後，林昀儒／陳思羽才連續搶下關鍵分數，以17：15率先聽牌。

第四局林昀儒／陳思羽在4：4後連得2分取得領先，不過隨後又遭到大陸組合逆轉，以7：11進入決勝局，第五局林昀儒／陳思羽再次在比賽前段取得6：2領先，但這次未再讓勝利從眼前溜走，以11：6成功關門，收下冠軍。

這一座冠軍也是林昀儒繼3月與鄭怡靜在WTT卡達站奪冠後，個人今年拿下的第二座混雙冠軍，至於陳思羽則是繼5月與莊智淵在WTT美國支線賽連兩站奪冠後，今年個人拿下的第三座混雙冠軍。

林昀儒今天下午還將繼續登場，先是在下午5點45分與德國削球名將菲盧斯（Ruwen Filus）爭奪男單冠軍，晚間7點10分再與廖振珽搭擋，與瑞典法爾克（Mattias Falck）／卡爾伯格（Anton Kallberg）爭奪男雙冠軍。

【中央社台北18日電】

由台灣桌球一哥林昀儒與一姐陳思羽聯手的混雙組合，今天深夜在WTT阿拉木圖挑戰賽混雙決賽，以3比2擊敗中國新生代組合徐海東與吳洋晨，首次聯手就拿下冠軍。

在哈薩克舉行的WTT阿拉木圖挑戰賽，林昀儒三線出擊，除與陳思羽攜手征戰混雙，也和老搭檔「山豬」廖振珽攜手打進男雙決賽，而他稍早男單也以4比1擊敗中國小將梁儼寧打進壓軸冠軍賽。

林昀儒與鄭怡靜是現役世界排名第1的混雙組合，也是去年東京奧運銅牌得主，由於鄭怡靜赴日參加聯賽、此役無法參賽，因此林昀儒嘗試性和陳思羽聯手，初次搭配就打出亮眼佳績。

這次阿拉木圖挑戰賽，林昀儒與陳思羽始終維持高檔表現，前3輪總計只失1局，幾乎一路壓著對手打，今天兩人的對手是中國新生代球員，22歲的徐海東以及年僅20歲的女將吳洋晨。

徐海東與吳洋晨近況超夯，兩人先在保加利亞舉行的WTT帕納久里什泰支線賽，從會外賽起步拉出6連勝奪冠，上週又在WTT馬斯喀特挑戰賽打進決賽，最後才輸給自家人拿下亞軍，包括這站在內，連續3站打進決賽。

今天兩組人馬交鋒，前兩局打完，台灣組合以11比7、11比13和對手打平，關鍵第3局，林昀儒與陳思羽一度陷入6比10落後，之後兩人連拿5分，成功逆轉超前，可惜回頭又讓中國組合追平。

決勝關頭台灣組合展現韌性，3度陷入落後、3度追平，並在14比15劣勢下連拿3分，以17比15逆轉拿下，可惜回頭又以7比11棄守，比賽再度回到原點。

決勝局林昀儒與陳思羽以6比2強勢開局，在一路領先下，以10比5取得「聽牌」，對手雖勉強追回1分，接下來卻回擊出界，讓台灣組合以11比6收下勝利。