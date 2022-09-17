室外拔河世錦賽 台灣U18代表隊摘下1銀

台灣U18男子560公斤級拔河代表隊，今天在2022室外拔河世界錦標賽以0比2不敵南非，獲得銀牌，這也是今年世錦賽台灣隊在錦標賽所拿下的第1面獎牌。

2022室外拔河世界錦標賽在荷蘭舉行，前兩天台灣在以「熱身賽」性質的公開賽，共拿下1金、4銀、1銅，且靠著「女力」爆發，在U23女子500公斤級勇奪金牌。

台灣U18男子560公斤級拔河代表隊，在首日公開賽就拿下銀牌，錦標賽共有8支隊伍參賽，台灣隊在預賽首役雖以0比2不敵南非，接下來一路連勝，順利闖進4強。

4強賽台灣隊先以2比0「完封」瑞士，挺進壓軸決賽，對手又是實力強勁的南非，可惜台灣小將沒能報仇雪恨，仍以0比2輸給對手，最後拿下銀牌。

中華民國拔河運動協會秘書長卓耀鵬表示，這次南非堪稱是有備而來，在U18男子560公斤級以全勝之姿封王，加上對方戰術執行徹底，「冠軍賽第1局就拉了快10分鐘，對方明顯不想和我們硬拚。」

卓耀鵬透露，台灣隊在4強與瑞士雖以直落二拿下，不過隊員已有些疲態，因此決賽對方耗到台灣選手力竭，再一鼓作氣鎖定勝局。

至於以美國伯明罕世界運動會5連霸成員為班底的台灣女子540公斤級代表隊，將於明天登場亮相，為以最佳狀態出賽，全隊也臨時放棄參加公開賽，卓耀鵬也期許選手能盡力爭取最好成績。