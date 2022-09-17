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WTT／擊退中國大陸梁儼苧 林昀儒男單挺進決賽

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
WTT阿拉木圖挑戰賽，我國好手林昀儒挺進冠軍賽。本報資料照片
WTT阿拉木圖挑戰賽，我國好手林昀儒挺進冠軍賽。本報資料照片

WTT阿拉木圖挑戰賽，我國好手林昀儒今天在男單8強賽與瑞典法爾克（Mattias Falck）苦戰5局險勝後，晚間的4強賽碰上21歲的中國大陸梁儼苧，最終以11：6、11：13、11：7、11：8、11：1勝出，挺進到冠軍賽。

梁儼苧上周在WTT馬斯喀特站4強賽就曾對上我國另一名好手莊智淵，並且靠著強勢的正手拍爆冷逆轉莊智淵，儘管最終在冠軍賽不敵南韓選手張禹珍，但本周阿拉木圖挑戰賽梁儼苧也成功在8強賽向張禹珍復仇，挺進到4強賽並對上林昀儒。

儘管只是兩人生涯的首度對決，但林昀儒在首局依舊很快就壓制對手，以11：6先下一城，不過第二局梁儼苧的正手攻勢也逐漸加溫，一度取得3分領先，僅管林昀儒很快就穩住陣腳連追4分逆轉，甚至還取得3個局點，但都遭到梁儼苧化解，並以13：11追平。

第三局林昀儒重新調整步調後以11：7扳回一城，第四局林昀儒取得5：1領先後又被對手連追3分，不過仍是以11：8率先聽牌，第五局林昀儒更是直接揚長而去，以一波10：0開局奠定勝基，最終以11：1勝出。在挺進冠軍賽後，林昀儒將與德國削球名將菲盧斯（Ruwen Filus）與日本18歲小將篠塚大登之戰勝者爭冠。

林昀儒 莊智淵

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