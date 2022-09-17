輪椅網球／一哥戴加揚、「大魔王」真田卓領銜 勝利盃男單前4種子無懸念晉級

「2022勝利盃國際輪椅網球台灣公開賽」今（17）日在高雄市橋頭竹林網球場進行第二天賽事，本賽事屬ITF3 Series等級，總獎金高達1萬4000美元。國際男單組今進入8強，最後包括日本「大魔王」真田卓、台灣一哥戴加揚等前四種子都無懸念晉級4強；國際男雙賽事今則由 6 組台將上演激烈的「台灣內戰」。

17日首先登場的是就名列大會頭號種子的日本選手眞田卓，8強戰他面對上官百瑞，仍輕鬆以兩個 6：0收下勝利，開賽迄今一局未失、率先挺進4強，賽後真田卓表示，因為高雄天氣比較炎熱，憂心體力下滑比較快，所以此役採速度戰來節省體力。

大會第三號種子鄭漢琮，昨日歷經將近2小時大戰辛苦晉級，今天遇上實力同樣不容小覷石義和，一番激戰過後以兩個6：3擊敗對手闖進4強，然而他下一戰將碰上「大魔王」真田卓，對此，鄭漢琮深知自己和對手在實力上有一段不小的差距，應戰策略就是要做好自己、不要讓節奏被對方帶走。

台灣選手鄭漢琮。 主辦單位提供

「真田的球咬得很緊，目前策略就是以柔克剛，」鄭漢琮說道，「當然很希望能夠贏，

但不能也沒關係，就當作是吸取經驗。」

台灣輪網一哥戴加揚則是以6：4、6：2擊敗廖克松，戴加揚也是台將中最被看好能和日本「大魔王」抗衡的選手，對此這位輪網一哥表示，自己就是平常心去面對每一場比賽。而他 4 強戰的對手將是以6：2、6：3擊敗年輕潛力小將唐兆漢的第四種子「輪網土

地公」陳駿杰。

台灣輪網一哥戴加揚。 主辦單位提供

雙打賽事部分，鄭漢琮、陳駿杰組合居男雙頭號種子17日輪空，台灣一哥戴加揚首次與潛力年輕好手唐兆漢合拍，兩人最後以6：2、7：5擊敗黃福平、陳泰安組合。

「首盤打起來蠻順的，但因為早上在男單沒有發揮得很好，所以第二盤我有點太緊張，才會被對手拉近比分。」談起首度攜手輪網一哥戴加揚，唐兆漢坦言自己蠻緊張的，但前輩也在比賽中給了他許多寶貴的建議。至於明(18)日得強碰男雙頭號種子，唐兆漢則表示兩人目前的策略就是穩紮穩打。

另一地由林金達搭配王偉軒交手上官百瑞和石義和組合，林王配第一盤以6：3輕鬆贏下，但次盤卻以2：6丟掉，讓對手將戰局扳平。王偉軒賽後表示，收下首盤後，兩人體力都大幅下滑、專注度也有點不夠，所以次盤一開始就陷入落後，不過他和林金達後面決定先技術性讓出次盤以節省體力，最後也順利在決勝盤激烈的搶十大戰中收到成效。

男雙王偉軒(左)、林金達(右)。 主辦單位提供

而兩人明天的對手則是經驗豐富的廖克松、王泰能組合，廖王配稍早以6：3、6：1擊敗吳宗明、朱孔舍晉級。

至於B組國內賽稍早經過兩輪激戰，最後由胡萬舜、陳書武脫穎而出，兩人將在國內組

單打冠軍戰正面交鋒；國內組雙打冠軍戰則由李啓雄/徐國揚強碰陳書武/王國聰。

F組5人在歷經超級循環賽後，最後由獨攬4勝的方義豐收下F組冠軍，首次參賽就展現不可思議的天份，方義豐過去沒有任何運動底子，接觸輪網僅不到2年，這次就在F組奪下冠軍，賽後他表示因為自己對網球很有興趣，所以只要工作之餘就會跑來球場打球，未來也希望能夠挑戰升級、挑戰更高級的賽事，F 組亞軍由洪華美拿下，季軍則由陳靜芬收下，兩位女英雌展現絕佳天份，而中華帕拉林匹克總會常務理事林錦城也到場為3位傑出的選手頒發獎狀，鼓勵他們未來繼續升級、向更高殿堂發起挑戰。

「2022勝利盃國際輪椅網球台灣公開賽」明（18）日將上演國際男單、男雙4強戰，女單賽事、多肢障礙組（Quad）單打賽事也即將登場，賽事精彩可期，球迷朋友如欲瞭解更多賽事資訊，請鎖定 Facebook 粉絲團【台北市輪椅網球推廣協會】，一同力挺輪椅網球賽事！