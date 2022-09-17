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專業教練團帶領 澎湖嵵裡沙灘風浪板、SUP體驗活動開跑
交通部觀光局澎湖國家風景區管理處今天於澎湖嵵裡沙灘展開首場風浪板、立式划槳及獨木舟體驗活動，邀請專業教練團隊帶領操作技巧教學，吸引近30名民眾參加，現場遊客們沉浸體驗奔馳、擁抱海洋新感動，為秋冬的澎湖親水活動揭開序幕。
澎湖海上遊憩活動在國內頗具盛名，每到炎熱夏季總會吸引大批旅客前來觀光旅遊，但其實進入秋冬起風季節的澎湖海域，也可以在合格教練的安全指導下進行不一樣的海上活動，搭配澎湖特有的東北季風挑戰不同體驗樂趣，加上秋冬的肥美海鮮料理，讓民眾秋冬遊澎湖好吃更好玩。
澎管處處長許宗民表示，嵵裡沙灘是最安全水域，也是悠賞落日之美的好地方，澎管處辦理之自行車嘉年華活動騎乘自行車路線、官網主推之漫遊澎南及湖西黃金海岸地景自行車路線，皆行經嵵裡沙灘，走進漁村、濱海山頭，再溜轉至寧靜的沙灘，以悠慢休閒細細品嘗及深度體驗村落之美。尤其無論是天然地景、水域遊憩活動和在地海鮮餐飲美食，經數次媒體、部落客、網紅踩線體驗後留下深刻口碑，吸引遊客到訪，成為海島風情度假旅遊的國內首選。
由澎管處推廣的秋冬體驗活動，除了嵵裡沙灘風浪板外，還有探索古法捕魚的林投沙灘牽罟體驗、成功社區手作窯烤比薩與傳統潮間帶擼漁栽體驗，於本周開始持續至10月23日，每周五、六、日都提供限量名額供民眾報名，額滿為止。
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