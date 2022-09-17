自行車／捷安特盃首次進麗寶賽車場 張團畯復出摘冠

一年一度的自行車嘉年華今年首度騎進麗寶賽車場，在首日舉行的捷安特自行車大賽共有近千名的大小鐵人車手參賽，今進行大小鐵人二項、Push Bike童樂會兩大項，「鐵人一哥」張團畯在7月確診後首度復出參賽就以1小時50分鐘37秒封王，前仁川亞運銅牌退役國手易芳如則以2小時01分17秒封后。

自行車嘉年華會去年因疫情停辦一年，在許多車友敲碗下，自行車嘉年華今年終於首度騎進麗寶車場，首日進行的大小鐵人二項、Push Bike童樂會都以賽車場為起終點，讓不少車手一圓在賽車場騎車的特殊體驗。

鐵人兩項出發先跑賽道2公里後換自由車騎40公里，最後再跑10公里進終點，成為張團畯和捷安特盃常勝軍江立堯的天下，張團畯和江立堯一同先後騎進轉換區，在最後10公里路跑，張團畯就一路獨跑進終點，江立堯以1小時53分20秒屈居第二。

對於7月照顧女兒確診後復出就拿下冠軍，張團畯說：「這是我第一次參加捷安特盃的比賽，超級累！雖然我確診的症狀並不嚴重，但因為才剛重新訓練才3周，大約才恢復百分之75的水準，今天自由車的難度相當大，為求保險不得不降低速度，但還是很開心能重新在賽場上復出。」

鐵人兩項女子組部分，2個月前才剛到軍功國小任教的前亞運國手易芳如，有趣的是她竟接下籃球隊教練重任，但她依舊保持每天騎2小時的飛輪下，努力維持穩定的實力後輕鬆完賽，她說：「我大約已經8年沒參加正式的比賽了，這次是跟練飛輪的朋友一同報名參賽，很意外還能拿到第一，我是騎車還可以，但跑步真的很陌生。」

接下來的小鐵人二項更加熱鬧，300多名小鐵人參賽，許多家長還特別幫小朋友製作加油海報，讓賽道旁更加熱鬧緊張，來自超冠的小四生、綽號「Meg(電影《巨齒鯊》)」的李予恩，橫掃跟她同組一起跑的男生，率先衝進終點，讓先前才剛比完大鐵人的父親李政儒特別開心。