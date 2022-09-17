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台維斯盃／吳東霖拍退王康傑 台港大戰首日各拿1點

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
吳東霖在第二點單打擊敗王康傑。圖／海碩行銷提供
吳東霖在第二點單打擊敗王康傑。圖／海碩行銷提供

2022中港台維斯盃世界組二級賽事今天在台北市網球中心開戰，擔綱中華隊首點單打的莊吉生在苦戰三盤後惜敗，不過第二點的吳東霖直落二帶走勝利，首日賽後中華隊和香港隊各取一勝，雙方戰成平手。

莊吉生在第一點單打率先登場，迎戰香港隊18歲新秀黃澤林。開賽首局，莊吉生把握破發機會，迅速取得2：0領先，反觀對手黃澤林略顯緊張，僅在第3局力保發球局不失，莊吉生在破發成功後，積極變化搶攻，連下4局，首盤莊吉生以6：1拿下。

第二盤雙方上演互破戲碼，莊吉生在第5、9局陷入亂流，以4：6遭到對手扳平戰局，決勝第三盤，莊吉生再度取得2：0領先，不過對手黃澤林重整旗鼓，連下4局，也讓莊吉生陷入2：4落後局面，莊吉生在地主球迷加油助陣下，成功將戰局延長至搶七，然而最終氣力放盡，以6：1、4：6、 6：7（6：8）惜敗。

吳東霖接續在第二點單打對決王康傑，並把握第2、8局破發機會，以6：2率先搶下首盤，然而次盤吳東霖上場就被對手破發，陷入0：2落後，所幸及時回穩，不僅成功回破對手發球局，接下來勢如破竹，連下6局，最終以6：2勝出，成功為中華隊搶下勝利。

中華隊總教練張孝雍表示，其實中華代表隊選手整體狀態調整相當不錯，然而受限於天氣炎熱因素，而導致發揮不如預期，「莊吉生在第二盤4：4身體有些狀況，我想是身體的狀況影響到比賽的發揮。」

雖然莊吉生今天三盤苦戰落敗，但他仍樂觀看待比賽結果，半開玩笑說：「第二盤4：4身體有點累，但是我還是拚，因為我知道黃澤林還有雙打，我希望能讓他累一點，這樣明天東霖可以比較輕鬆。」

吳東霖對於今天表現相當滿意，「雖然第一點輸了，就平常心完成比賽，很高興沒有太大的波瀾。」吳東霖和對手王康傑自14歲便在青少年賽場上交手，雙方私下是相當好的朋友，王康傑也給吳東霖很高的評價，「看他一直長高，力量越來越大，球速越來越快，看到他現在打這麼好，很替他感到開心。」

明天上午11點進行第三點雙打賽事，中華隊將由許育修和何承叡攜手，迎戰香港隊黃澤林和黃俊鏗，隨後第四點單打賽事由吳東霖對決黃澤林，第五點則是莊吉生面對王康傑。由於台維斯盃採取五點對決、先拿三點者勝出，只要中華隊再取得兩點勝利，則可晉級2023年台維斯盃世界一組升降賽。

莊吉生 吳東霖 中華隊 台維斯盃

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