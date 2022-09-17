WTT／僅花14分鐘就勝出 林昀儒、廖振珽挺進男雙決賽

WTT阿拉木圖挑戰賽我國男雙搭檔林昀儒／廖振珽，今天在4強賽遭遇地主組合霍魯德夫（Denis Zholudev）／庫爾曼加利耶夫（Sagantay Kurmambayev），再度僅花14分鐘就以11：2、11：8、11：8直落三勝出，挺進到冠軍賽。

前兩輪兩戰都打不到20分鐘就直落三勝出的林昀儒／廖振珽，在8強賽與4強賽都碰上哈薩克地主組合，今天面對世界排名第233名的霍魯德夫／庫爾曼加利耶夫，林昀儒／廖振珽在首局又一路壓制對手，以11：2先下一城。

第二局儘管哈薩克組合一度展開反撲，但實力明顯高出不少的林昀儒／廖振珽，仍是以11：8聽牌，第三局兩組人馬展開拉鋸，哈薩克組合一度追到7：8落後，不過最終台灣組合仍是在比賽第14分鐘以11：8勝出，連續三輪都打不到20分鐘就贏球。

在挺進冠軍賽後，林昀儒／廖振珽將與世界排名第52名的南韓組合李相秀／安宰賢以及世界排名第38名的瑞典法爾克（Mattias Falck）／卡爾伯格（Anton Kallberg）之戰的勝隊爭奪冠軍。