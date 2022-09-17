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全民運動會前哨戰 300名國標選手嘉縣立體育館舞力全開

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
全民運動會前哨戰，今天全國300多名國標選手齊聚嘉義縣立體育館，參加2022台灣「樸城盃」舞蹈運動公開賽。記者呂慧瑜／攝影
全民運動會前哨戰，今天全國300多名國標選手齊聚嘉義縣立體育館，參加2022台灣「樸城盃」舞蹈運動公開賽。記者呂慧瑜／攝影

全民運動會前哨戰，今天全國300多名國標選手齊聚嘉義縣立體育館，參加2022台灣「樸城盃」舞蹈運動公開賽，選手亮麗登場舞姿曼妙，引起全場目光歡呼連連；參賽選手表示，練國標舞最大的好處是自信的培養，上台不怯場，內心更穩健面對挑戰。

嘉義縣長翁章梁表示，運動選手是我們珍貴的資產，也是展現台灣競爭力的關鍵因素，國標舞是一門藝術，也是一種運動，選手為了呈現力與美的畫面，舞者肌肉能力、核心肌群的穩定，以及身體素質都相當要求，訓練的過程是十分辛苦，每位舞者展現出令人讚嘆的自信、魅力和耐力。

2022台灣樸城盃舞蹈運動公開賽暨NAS國家業餘聯賽嘉義站，吸引全台300多名國標舞選手參賽；NAS國家業餘聯賽由世界舞蹈理事會中華台北總會認證，年度總決賽獎金高達55萬。

今年分別在台北市、新竹市、台中市、高雄市及嘉義縣等地舉辦9個場次。競賽組別包含業餘公開組、青少單人及雙人組、社會單人及雙人組，還新增了單人團體隊形舞組及親子雙人單項組。

嘉縣政府指出，今年全民運動會將於10月8日至13日在嘉義縣舉行，國標舞也是競賽項目之一。嘉義縣選手參加全國性運動競賽，奪金獎金從6萬元提升到10萬元，若此全國性體育競賽由嘉義縣主辦，獎金再加倍。

全民運動會前哨戰，今天全國300多名國標選手齊聚嘉義縣立體育館，參加2022台灣「樸城盃」舞蹈運動公開賽。記者呂慧瑜／攝影
全民運動會前哨戰，今天全國300多名國標選手齊聚嘉義縣立體育館，參加2022台灣「樸城盃」舞蹈運動公開賽。記者呂慧瑜／攝影
參加2022台灣「樸城盃」舞蹈運動公開賽，選手亮麗登場舞姿曼妙，吸引全場目光歡呼連連。記者呂慧瑜／攝影
參加2022台灣「樸城盃」舞蹈運動公開賽，選手亮麗登場舞姿曼妙，吸引全場目光歡呼連連。記者呂慧瑜／攝影
全民運動會前哨戰，今天全國300多名國標選手齊聚嘉義縣立體育館，參加2022台灣「樸城盃」舞蹈運動公開賽。記者呂慧瑜／攝影
全民運動會前哨戰，今天全國300多名國標選手齊聚嘉義縣立體育館，參加2022台灣「樸城盃」舞蹈運動公開賽。記者呂慧瑜／攝影

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