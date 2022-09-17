快訊

影／台東80年老屋地震倒塌 屋主不捨：結婚的地方

聽新聞
test
0:00 / 0:00

自行車／參山騎旅500人暢遊田野 還有消費券可買伴手禮

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
參山騎旅活動吸引500名親子車友飽覽秋日田野風光。圖／驊采整合行銷提供
參山騎旅活動吸引500名親子車友飽覽秋日田野風光。圖／驊采整合行銷提供

交通部觀光局參山國家風景區管理處今天首度串連田中、二水及社頭三個經典小鎮舉辦全長36公里騎旅活動，運動網紅一輪、土耳其女騎手SUSU與觀光局副局長周廷彰共同領騎，超過500名親子車友騎單車飽覽秋日田野風光，參山處提供每人100元消費抵用券，車友可沿路到合作店家享用美食或購買伴手禮。

參山處長曹忠猷表示，疫情讓大家悶壞了，2022年參山騎旅活動報名一推出，即受到車友們熱烈回響，親子可以趁秋高氣爽之際，享受一趟騎乘之旅，參山處特別提供100元消費抵用券讓車友可以順道享受在地鐵路便當、肉圓、冰品等銅板美食及買伴手禮，也可以促進當地商機。參山處後續將陸續推出自行車領騎培訓、輕騎車遊活動，擴大推廣參山轄區自行車旅遊。

參山騎旅活動吸引500名親子車友飽覽秋日田野風光。圖／驊采整合行銷提供
參山騎旅活動吸引500名親子車友飽覽秋日田野風光。圖／驊采整合行銷提供

參山處表示，這次串接了彰化社頭、二水及田中三個鄉鎮的三條自行車道，全長36公里，是自我挑戰的騎旅新玩法，串連的三個車道包括台灣最早的自行車道-社頭長青自行車道、車友評選最平坦的自行車道-二水八堡圳沿線，以及最具農村古樸風情的田中自行車道。車友沿途可欣賞到長青自行車道長達七公里綠樹成蔭、二水八堡圳沿線的潺潺流水聲，以及田中一望無際綠油油的稻田，是一趟CP值極高的遊程。另外參山處也提供每位參加活動車友超過價值500元的活動贈品，以及總獎金額逾10萬元的抽獎活動，讓車友們沿途好玩、好吃，還有好康拿。

一起參加騎旅活動的運動網紅一輪說，她以為自己已經是在地旅遊老骨頭了，卻第一次發現彰化縣自行車道可以這樣串連，雖長達36公里，但處處有驚喜，完全不感覺累，騎到二水時可以追火車合影，騎到源泉文具店可以聽八堡圳修建故事，行經落羽松美景，更是一路拍照到手酸。

參山處表示，這次騎旅活動是首場，接著10月將舉辦兩場「自行車領騎培訓」活動，將培訓70名對單車導覽有興趣的車友，成為專業的單車導覽達人，非常歡迎在地商家、旅宿業者、導遊領隊、並且喜愛遊山玩水的車友共同參與。此外，12月將規劃三條優質騎旅遊程，供車友們自由報名，請車友們隨時關注參山粉絲專頁【趣遊參山：獅頭山 梨山 八卦山】。

延伸閱讀

最美三貂嶺隧道10月1日重啟！明起預約 不限方向人車混合

高價登山車放門口遭竊 報案1小時後...警逮無袖背心賊

時速15公里感受北海岸山海美景 4條自行車路線認證體驗

自行車／超過500家庭同樂 自行車嘉年華周末登場

相關新聞

WTT／攜手陳思羽混雙奪冠 林昀儒今再拚男單、雙冠軍

首次合拍的我國桌球好手林昀儒、陳思羽，本周在WTT阿拉木圖挑戰賽一路挺進到混雙決賽，今天與世界排名第31名的中國大陸徐海...

體育跨界表演盛典 運動之母「田徑」揭開序幕

教育部體育署昨天舉辦「2022 SUPER STAR體育表演會」，去年因疫情停辦，今年蓄滿能量重返台北小巨蛋，以運動之母...

WTT／林昀儒贏陸好手 今男單爭冠

WTT阿拉木圖挑戰賽我國好手林昀儒在前兩天已經打了7場比賽且全勝後，昨天在男單8強、4強以及男雙4強賽登場都順利擊敗對手...

WTT／擊退中國大陸梁儼苧 林昀儒男單挺進決賽

WTT阿拉木圖挑戰賽，我國好手林昀儒今天在男單8強賽與瑞典法爾克（Mattias Falck）苦戰5局險勝後，晚間的4強...

輪椅網球／一哥戴加揚、「大魔王」真田卓領銜 勝利盃男單前4種子無懸念晉級

「2022勝利盃國際輪椅網球台灣公開賽」今（17）日在高雄市橋頭竹林網球場進行第二天賽事，本賽事屬ITF3 Series等級，總獎金高達1萬4000美元。國際男單組今進入8強，最後包括日本「大魔王」真

專業教練團帶領 澎湖嵵裡沙灘風浪板、SUP體驗活動開跑

交通部觀光局澎湖國家風景區管理處今天於澎湖嵵裡沙灘展開首場風浪板、立式划槳及獨木舟體驗活動，邀請專業教練團隊帶領操作技巧...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。