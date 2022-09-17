自行車／參山騎旅500人暢遊田野 還有消費券可買伴手禮

交通部觀光局參山國家風景區管理處今天首度串連田中、二水及社頭三個經典小鎮舉辦全長36公里騎旅活動，運動網紅一輪、土耳其女騎手SUSU與觀光局副局長周廷彰共同領騎，超過500名親子車友騎單車飽覽秋日田野風光，參山處提供每人100元消費抵用券，車友可沿路到合作店家享用美食或購買伴手禮。

參山處長曹忠猷表示，疫情讓大家悶壞了，2022年參山騎旅活動報名一推出，即受到車友們熱烈回響，親子可以趁秋高氣爽之際，享受一趟騎乘之旅，參山處特別提供100元消費抵用券讓車友可以順道享受在地鐵路便當、肉圓、冰品等銅板美食及買伴手禮，也可以促進當地商機。參山處後續將陸續推出自行車領騎培訓、輕騎車遊活動，擴大推廣參山轄區自行車旅遊。

參山騎旅活動吸引500名親子車友飽覽秋日田野風光。圖／驊采整合行銷提供

參山處表示，這次串接了彰化社頭、二水及田中三個鄉鎮的三條自行車道，全長36公里，是自我挑戰的騎旅新玩法，串連的三個車道包括台灣最早的自行車道-社頭長青自行車道、車友評選最平坦的自行車道-二水八堡圳沿線，以及最具農村古樸風情的田中自行車道。車友沿途可欣賞到長青自行車道長達七公里綠樹成蔭、二水八堡圳沿線的潺潺流水聲，以及田中一望無際綠油油的稻田，是一趟CP值極高的遊程。另外參山處也提供每位參加活動車友超過價值500元的活動贈品，以及總獎金額逾10萬元的抽獎活動，讓車友們沿途好玩、好吃，還有好康拿。

一起參加騎旅活動的運動網紅一輪說，她以為自己已經是在地旅遊老骨頭了，卻第一次發現彰化縣自行車道可以這樣串連，雖長達36公里，但處處有驚喜，完全不感覺累，騎到二水時可以追火車合影，騎到源泉文具店可以聽八堡圳修建故事，行經落羽松美景，更是一路拍照到手酸。

參山處表示，這次騎旅活動是首場，接著10月將舉辦兩場「自行車領騎培訓」活動，將培訓70名對單車導覽有興趣的車友，成為專業的單車導覽達人，非常歡迎在地商家、旅宿業者、導遊領隊、並且喜愛遊山玩水的車友共同參與。此外，12月將規劃三條優質騎旅遊程，供車友們自由報名，請車友們隨時關注參山粉絲專頁【趣遊參山：獅頭山 梨山 八卦山】。