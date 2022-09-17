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射擊／攜手湯智鈞為環保領騎 吳佳穎下月赴埃及搶奧運門票

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
東京奧運國手湯智鈞（左1）、吳佳穎（右1）為「綠色騎行日」活動領騎。記者劉肇育／攝影
東京奧運國手湯智鈞（左1）、吳佳穎（右1）為「綠色騎行日」活動領騎。記者劉肇育／攝影

Discovery攜手成立30周年的綠色企業玉山銀行舉辦的「綠色騎行日」在今天登場，並邀請到東京奧運國手「湯包」湯智鈞、「證件妹」吳佳穎領騎並宣揚環保理念，兩人不僅平時就會自備環保餐具，吳佳穎更自詡是「垃圾分類魔人」，而即將在10月前往埃及參加世界盃的她，也期望能搶下巴黎奧運參賽門票。

「綠色騎行日」今天從新北市江子翠河濱公園出發，並由玉山銀行董事長黃男州、Warner Bros. Discovery集團台灣商務長馬艶華，以及吳佳穎、湯智鈞帶領千位民眾出發，跨越雙北於大佳河濱公園完成24.8公里奇行，成功為地球減碳1.5公噸。

不只千人騎行，活動現場更透過「減碳音樂會」、「綠色市集」、「二手市集」 傳達環境保育、減碳與零浪費的精神，玉山銀行董事長黃男州表示，今年是玉山銀行成立30周年，玉山長期投入ESG永續發展，面對最急迫的氣候變遷以及環境永續議題，不只靠自已，更結合志同道合夥伴的力量，共同讓低碳轉型落實在生活中。

而今天參與領騎活動的吳佳穎與湯智鈞也透露，平時就會自備環保餐具，並搭乘大眾運輸工具減少碳排放量，其中吳佳穎更是自詡是分類魔人，「平常看到有人分類錯了，就會把它撿出來，另外我也會自備環保盃，可以折價喔。」

吳佳穎將於10月前往埃及參加射擊世錦賽，並將在10公尺空氣手槍與25公尺火藥槍賽事登場，前4名就將能取得巴黎奧運參賽席次，「這次當然希望是能夠拿下奧運資格，比賽場地跟3月時的世界盃是同一個，希望能有不錯的成績。」

至於湯智鈞在7月底與雷千瑩在世界盃麥德林站拿下混雙金牌後，接下來也將備戰年底在台灣舉行的世界射箭室內賽，他也透露自己2016年第一次當國手時就是參加室內賽，不過當時卻射了兩次脫靶，相隔6年將再度參加室內賽，且也是生涯首度在國內比國際賽他說：「室內賽因為沒有風，大家準度都更高，更考驗選手心理狀態，也歡迎大家來為我們加油，我們會努力為國爭光。」

吳佳穎 湯智鈞 世錦賽

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