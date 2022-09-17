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WTT／5局險勝19年世錦賽銀牌 林昀儒挺進男單4強賽

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
WTT阿拉木圖挑戰賽我國好手林昀儒險勝前世錦賽銀牌瑞典好手，挺進到4強賽。 法新社
WTT阿拉木圖挑戰賽我國好手林昀儒險勝前世錦賽銀牌瑞典好手，挺進到4強賽。 法新社

WTT阿拉木圖挑戰賽我國好手林昀儒今天在男單8強賽遭遇世界排名34名的瑞典法爾克（Mattias Falck），最終林昀儒以11：7、7：11、7：11、11：6、11：9險勝，挺進到4強賽。

林昀儒昨天在阿拉木圖挑戰賽單日收下4勝，包括與陳思羽搭擋的混雙挺進到金牌戰，與廖振珽的男雙則是挺進到4強賽，至於男單賽事，林昀儒昨天16強賽面對德國華裔選手孟繁博，就以直落三取勝，這次男單賽事仍維持一局未失的狀態。

不過今天面對世界排名34名的法爾克，林昀儒在首局以11：7拿下後，第二局卻陷入苦戰，一度以2：8大幅落後，不過林昀儒的反手擰也適時發揮威力連追4分，但第二局仍是被法爾克以11：7拿下，林昀儒也失掉本次賽事的首局。

第三局法爾克延續猛攻，再以11：7勝出搶先聽牌，在背水一戰的情況下，林昀儒第4局也打出3：0開局攻勢，並以11：6扳平半局，將比賽帶入決勝局，第五局兩人也一路拉鋸，在6：6後，林昀儒也拉出一波4：0攻勢取得4個賽末點，儘管被化解了前3點，但林昀儒仍是以11：9勝出，挺進到4強賽。

在晉級4強賽後，林昀儒將碰上中國大陸梁儼苧與南韓張禹珍之戰的勝者，其中梁儼苧上周在WTT馬斯喀特站4強賽爆冷擊敗莊智淵，不過最終在冠軍賽敗在張禹珍手中，兩人本周則是提前到8強賽就碰頭

林昀儒 陳思羽 廖振珽

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