「空手道小清新」文姿云秀裸背自拍 一整排OK繃網友喊心疼

運動員背後總有許多不為人知的辛苦，在2020東京奧運奪下空手道銅牌，有著「空手道小清新」之稱的文姿云，昨（16）日在IG上秀出自己的背部，上面貼滿一整排的OK繃，讓網友們看了相當心疼。

文姿云PO出一張對著鏡子拍的裸背照，內文寫道她有一陣子覺得腰不是自己的，去看醫生後說是拉傷，接受治療打了「一整排針」，要洗澡時才發現自己的背部被貼滿一整排的OK繃，讓她馬上拿起手機紀錄下來這幕。

除了背部外，她的手上也挨了不少針，還拍了被針注射的影片，開玩笑地表示：「第一次眼睛睜大大的！看著針頭戳到自己的皮裡，感覺有點療癒…疑，怎麼有點變態（但還是有點痛啦！）」

網友看完後也在底下紛紛留言，「看了好心疼啊！辛苦妳了」、「你的手收，秀秀」、「運動員風光背後的心酸」、「保重，好好康復休息」、「打針在手指關節真的靠北痛…打過一次真的是不想再來了」、「真的好辛苦！勇敢的女孩妳真的很棒」。