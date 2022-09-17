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【專家之眼】費德勒引退 好看的球賽看一場少一場了

聯合報／ 劉新圓/樂齡學習中心講師
費神就要退休了，球王也改由新生代接班，三巨頭將瓦解，只剩納、喬還在場上拚戰。 路透社
費神就要退休了，球王也改由新生代接班，三巨頭將瓦解，只剩納、喬還在場上拚戰。 路透社

就在西班牙小將阿卡拉斯於美網男單決賽封王，以史上最年輕的紀錄登上球王寶座之後，不到一週時間，年過41的前球王費德勒，就宣布將於九月底參加拉沃盃結束，便正式退休。球迷一方面想，是不是網球男單即將世代交替，另一方面，也對以後的大賽將看不到費德勒的身影，感到失落。

有人形容，費德勒是「全球主場」，也就是說，只要他參賽，觀眾幾乎一面倒為他加油。為什麼他這麼受歡迎？或許是因為他的球技可以用「完美」與「精湛」來形容吧？在費德勒的全盛時期，很少聽說他受傷，就是由於他每個姿勢都非常標準、協調與流暢，不會因為扭曲的動作，造成肢體的過度負擔。所以，看他比賽，就好似欣賞精緻的舞蹈表演一般，是絶佳的視覺享受。

費德勒還有一項令人喜愛的特點，就是球風明快又全面。他很少留在底線和對手長時間抽球，只要逮到機會，便立刻上網，製造壓力，甚至將對方「一刀斃命」。這種速戰速決的策略，相當痛快淋漓，也給比賽帶來無窮的變化與樂趣。

在費德勒20多年的網球生涯當中，給他威脅最大的，莫過於比他晚幾年崛起的西班牙「蠻牛」納達爾，以及賽爾維亞的喬科維奇。猶記得2009年澳網決賽，28歲的費德勒，歷經五盤大戰，敗給當時年僅23歲的納達爾。頒獎典禮上，冷靜的費德勒，竟然止不住傷心，話沒說幾句，就泣不成聲，導致頭一次奪到硬地大滿貫冠軍的納達爾，只好面色凝重地安慰他，不敢表現得太歡樂。

還有一場經典大賽，就是2019年的溫網決賽，也是「血流成河」的五盤大戰。費德勒本來有兩個賽末點，卻被「全球客場」的約克維奇硬生生逆轉，粉碎了滿場費迷的心。也許費德勒會感慨，既生「費」，何生「納」與「約」吧？

此「三巨頭」，聯手宰制網壇長達20年，寫下無數驚人的輝煌紀錄。很多網友說，何其有幸生在這個時代，可以看到他們三人的多次夢幻對決。而且有趣的是，三人各有特色。喬科維奇曾以樂器形容他們的球風：費德勒像小提琴，納達爾像打擊樂器，約克維奇則像薩克斯風。或許在約克維奇的眼中，他們分別象徵著「優雅」、「頑強」與「柔韌」吧？

三巨頭的稱霸，也讓今日的中生代難以出頭。就以近五年的大滿貫為例，除了美網變化較大之外，其他三大滿貫，澳網、法網與溫網，全部都被費、納、約三人壟斷。球王也是三人輪著當，直到今年才被俄國的梅德韋傑夫及西班牙的阿卡拉斯突破。

如今費神就要退休了，球王也改由新生代接班，三巨頭將瓦解，只剩納、喬還在場上拚戰。納達爾傷勢頻傳，約克維奇也已滿35歲。俗話說，歲月是把無情的殺豬刀，他們還能撐多久呢？或許就像網友們說的，看一場少一場了。

費德勒 納達爾 約克維奇

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