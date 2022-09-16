自行車／超過500家庭同樂 自行車嘉年華周末登場

2018年從捷安特嘉年華更名自行車嘉年華今年已經邁入第5年，系列活動中的捷安特盃更是邁入第29年、27屆，今年再度以「玩騎x頑騎2.0」為主題系列活動設計融入了挑戰、玩樂、旅遊、美食、美景、人文、家庭打造一場屬於你我的自行車盛宴。

今年系列活動分為三個主題，分別為17日大小鐵人二項、PUSHBIKE童樂會，與18日LIVDAY心騎天公路挑戰賽，並以推動全民Cycling概念出發，透過1+1、1+E的概念，讓民眾帶上家人、帶上身邊重要的人，甚至騎上最夯的E-BIKE一同來參與騎乘活動。

本周末在台中后里區麗寶賽車場首開序幕的大小鐵人二項，GIANT與LAVA鐵人公司聯名合作吸引了超過500個家庭一起同樂，下午則同樣在G2賽道內進行最夯與熱血的兒童PushBike，一整天的自行車活動就像嘉年華會一樣，第二天移師落羽松大草原的LIVDAY心騎天，分為吹風看海45K輕遊組與心形公路75K挑戰組吸引超過1000位女性車友與其友人一同參與。

與LAVA鐵人公司合作的鐵人兩項活動以「自行車x路跑x家庭」的主軸設計，除了帶領參賽者感受山海線的人文與人情味外，也在鐵人公司的專業規劃下與國際接軌賽事規畫成為跑、騎、跑，並重新設計了整體賽事的路線與動線，結合麗寶國際賽車場，並透過整個麗寶國際渡假園區、后里、外埔等地區的鄉間縣道進行賽事，終點設置於G2賽車場更是賽事的亮點之一，讓參賽選手可以如英雄般在賽道上接受大家的恭賀與擁簇完賽。

LIVDAY心騎天是LIV自行車品牌年度魅Liv騎跡系列中的主要活動，今年以「玩騎x頑騎」為出發規劃了45K輕遊組與75K挑戰組，讓大家用不同的速度去體驗中台灣花都的美，盡情享受「美食、美景、人文」真的好好玩騎一番。