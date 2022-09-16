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WTT／一日三勝到手 林昀儒輕取孟繁博晉級男單8強
我國桌球好手林昀儒在WTT阿拉木圖挑戰賽連續兩天一日三戰，在昨天單日收下3勝後，林昀儒今天也繼續維持不敗，在男雙、混雙都順利挺進到4強賽後，壓軸的男單16強賽遭遇德國華裔選手孟繁博，最終也以三個11：8直落三勝出，挺進到8強賽。
林昀儒今天在男單16強賽遭遇世界排名第101名的德國華裔選手孟繁博，兩人前一次交手已經是2015年，當時兩人都還是青年選手，林昀儒最終以直落三勝出。
相隔6年多再度碰頭，林昀儒今天依舊占得上風，在三局賽事中幾乎是一路領先，僅花24分鐘就以直落三勝出，連續兩天都單日收下3勝，也挺進到男單8強賽，接下來將遭遇世界排名34名的瑞典法爾克（Mattias Falck），兩人生涯曾兩度交手都由林昀儒拿下勝利。
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