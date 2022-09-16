勝利盃輪椅網球台灣公開賽高雄開打 眾將⼒抗日本帕奧「⼤魔王」

「2022勝利盃國際輪椅網球台灣公開賽」今（16）⽇在⾼雄市橋頭⽵林網球場開打，本賽事屬ITF3 Series等級，總獎⾦⾼達1萬4000美元。本屆賽事⾸先登場的就是國際男⼦Main組，除了台灣輪網⼀哥美譽的戴加揚、「輪網⼟地公」好⼿陳駿杰外，最⼤的亮點⾮ITF輪網世界排名第26位的⽇本好⼿眞⽥卓莫屬。

名列⼤會頭號種⼦的⽇本選⼿眞⽥卓，過去曾獲得台灣公開賽和南⾮豪登公開賽等冠軍，2016年更在⾥約帕奧奪下男⼦單打項⽬第4名，還是2020東京帕奧⽇本隊代表國⼿，⽬前ITF輪網世界排名分⾼居26位，⼤賽經歷相當豐富，堪稱本屆男單「⼤魔王」。

名列⼤會頭號種⼦的⽇本選⼿眞⽥卓，是兩屆帕奧國⼿，堪稱本屆「⼤魔王」。 主辦單位提供

⾸戰眞⽥卓花不到1⼩時就以兩個6：0擊敗台灣⽼將⿈福平，2019年曾在⾼雄公開賽擊敗南韓好⼿吳尚昊奪冠的真⽥卓，相隔3年後再度回到⾼雄，這次他將⼒拚個⼈今年第5冠，⽽他8強對⼿將是以6：1、6：2擊敗朱孔舍的上官百瑞。

談起 16 ⽇將碰上「⼤魔王」真⽥卓，上官百瑞笑著表⽰，⾃⼰就是平常⼼應戰，「只希望不要吞兩顆⾙果啦，不過就是希望能讓⾃⼰享受在場上的樂趣，在⽐賽中展現⾃⼰最好的⼀⾯，並減少失誤。」

台灣輪網⼀哥戴加揚本屆以第⼆種⼦⾝份出賽，今年才4⽉的⾝障運動會豪取男單、男雙和團體賽3⾦，這位新⽵名將來到⾼雄，延續好⼿感，以兩個 6：2擊敗王偉軒晉級8強。名列第三種⼦的鄭漢琮⾸輪就遭遇苦戰，與林⾦達激戰將近2⼩時最終以6：2、7：5勝出，賽後他表⽰因為平常在練球和重訓上都不敢⾺⻁，所以體⼒調節對他來說不成問題，談起⾃⼰的優勢，他認為正⼿、反⼿切球是⾃⼰最有把握的武器，他下⼀戰將碰上⾸輪以兩個 6：1擊敗吳宗明獲勝的⽯義和。

名列第三種⼦的台將鄭漢琮⾸輪遭遇苦戰，激戰將近2⼩時最終以6：2、7：5勝出。 主辦單位提供

有「輪網⼟地公」之稱的陳駿杰列在⼤會第四種⼦，⾸輪也是跟王泰能打得難分難解，他第⼀局就遭對⼿破發，從開賽就陷⼊落後，不過最後展現韌性，以7：5搶下⾸盤，次盤他找回好⼿感，這次不願給對⼿任何機會，最後以6：0收下勝利，他8強賽的對⼿將是從⼩就是運動⾼⼿、天賦滿滿的年輕好⼿唐兆漢，⽽唐兆漢稍早以6：2、6：3擊敗陳泰安晉級。

唐兆漢以6：2、6：3擊敗陳泰安晉級。 主辦單位提供

受到鄭漢琮、林⾦達激戰影響，最晚結束賽事的廖克松，以兩個 6：0擊敗年輕好⼿洪志⺠，8強戰的對⼿將是⼀哥戴加揚。

「2022 勝利盃國際輪椅網球台灣公開賽」明（17）⽇將有除了精彩的男⼦單雙打賽事和⼥單賽事外，Future組和國內B組賽事也將陸續開打，如欲瞭解更多賽事資訊，請上「台北市輪椅網球推廣協會」臉書粉絲團。