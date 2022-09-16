快訊

影／台東80年老屋地震倒塌 屋主不捨：結婚的地方

聽新聞
test
0:00 / 0:00

勝利盃輪椅網球台灣公開賽高雄開打 眾將⼒抗日本帕奧「⼤魔王」

聯合新聞網／ 綜合報導
2022勝利盃國際輪椅網球台灣公開賽台灣好⼿陳駿杰。 主辦單位提供
2022勝利盃國際輪椅網球台灣公開賽台灣好⼿陳駿杰。 主辦單位提供

「2022勝利盃國際輪椅網球台灣公開賽」今（16）⽇在⾼雄市橋頭⽵林網球場開打，本賽事屬ITF3 Series等級，總獎⾦⾼達1萬4000美元。本屆賽事⾸先登場的就是國際男⼦Main組，除了台灣輪網⼀哥美譽的戴加揚、「輪網⼟地公」好⼿陳駿杰外，最⼤的亮點⾮ITF輪網世界排名第26位的⽇本好⼿眞⽥卓莫屬。

名列⼤會頭號種⼦的⽇本選⼿眞⽥卓，過去曾獲得台灣公開賽和南⾮豪登公開賽等冠軍，2016年更在⾥約帕奧奪下男⼦單打項⽬第4名，還是2020東京帕奧⽇本隊代表國⼿，⽬前ITF輪網世界排名分⾼居26位，⼤賽經歷相當豐富，堪稱本屆男單「⼤魔王」。

名列⼤會頭號種⼦的⽇本選⼿眞⽥卓，是兩屆帕奧國⼿，堪稱本屆「⼤魔王」。 主辦單位提供
名列⼤會頭號種⼦的⽇本選⼿眞⽥卓，是兩屆帕奧國⼿，堪稱本屆「⼤魔王」。 主辦單位提供

⾸戰眞⽥卓花不到1⼩時就以兩個6：0擊敗台灣⽼將⿈福平，2019年曾在⾼雄公開賽擊敗南韓好⼿吳尚昊奪冠的真⽥卓，相隔3年後再度回到⾼雄，這次他將⼒拚個⼈今年第5冠，⽽他8強對⼿將是以6：1、6：2擊敗朱孔舍的上官百瑞。

談起 16 ⽇將碰上「⼤魔王」真⽥卓，上官百瑞笑著表⽰，⾃⼰就是平常⼼應戰，「只希望不要吞兩顆⾙果啦，不過就是希望能讓⾃⼰享受在場上的樂趣，在⽐賽中展現⾃⼰最好的⼀⾯，並減少失誤。」

台灣輪網⼀哥戴加揚本屆以第⼆種⼦⾝份出賽，今年才4⽉的⾝障運動會豪取男單、男雙和團體賽3⾦，這位新⽵名將來到⾼雄，延續好⼿感，以兩個 6：2擊敗王偉軒晉級8強。名列第三種⼦的鄭漢琮⾸輪就遭遇苦戰，與林⾦達激戰將近2⼩時最終以6：2、7：5勝出，賽後他表⽰因為平常在練球和重訓上都不敢⾺⻁，所以體⼒調節對他來說不成問題，談起⾃⼰的優勢，他認為正⼿、反⼿切球是⾃⼰最有把握的武器，他下⼀戰將碰上⾸輪以兩個 6：1擊敗吳宗明獲勝的⽯義和。

名列第三種⼦的台將鄭漢琮⾸輪遭遇苦戰，激戰將近2⼩時最終以6：2、7：5勝出。 主辦單位提供
名列第三種⼦的台將鄭漢琮⾸輪遭遇苦戰，激戰將近2⼩時最終以6：2、7：5勝出。 主辦單位提供

有「輪網⼟地公」之稱的陳駿杰列在⼤會第四種⼦，⾸輪也是跟王泰能打得難分難解，他第⼀局就遭對⼿破發，從開賽就陷⼊落後，不過最後展現韌性，以7：5搶下⾸盤，次盤他找回好⼿感，這次不願給對⼿任何機會，最後以6：0收下勝利，他8強賽的對⼿將是從⼩就是運動⾼⼿、天賦滿滿的年輕好⼿唐兆漢，⽽唐兆漢稍早以6：2、6：3擊敗陳泰安晉級。

唐兆漢以6：2、6：3擊敗陳泰安晉級。 主辦單位提供
唐兆漢以6：2、6：3擊敗陳泰安晉級。 主辦單位提供

受到鄭漢琮、林⾦達激戰影響，最晚結束賽事的廖克松，以兩個 6：0擊敗年輕好⼿洪志⺠，8強戰的對⼿將是⼀哥戴加揚。

「2022 勝利盃國際輪椅網球台灣公開賽」明（17）⽇將有除了精彩的男⼦單雙打賽事和⼥單賽事外，Future組和國內B組賽事也將陸續開打，如欲瞭解更多賽事資訊，請上「台北市輪椅網球推廣協會」臉書粉絲團。

輪椅 北市 東京 南韓

相關新聞

WTT／逆轉羅馬尼亞組合 林昀儒、陳思羽挺進混雙決賽

首度在混雙合拍的我國桌球好手林昀儒／陳思羽，今天晚間在WTT阿拉木圖挑戰賽混雙4強賽遭遇羅馬尼亞迪亞科努（Adina D...

網球／費德勒：下周拉沃盃後退休

41歲的網壇天王「瑞士特快車」費德勒，昨天無預警拋出震撼彈，今年還沒出賽紀錄的他宣布，下周在倫敦舉行的拉沃盃將是自己生涯...

田徑／秋季全國公開賽 楊俊瀚、陳傑隔道競速

台北市秋季全國田徑公開賽昨天起在台北田徑場進行，我國亞運培訓隊好手們也都登場以賽代訓，其中「最速男」楊俊瀚與「跨欄王子」...

田徑／後浪追近 楊俊瀚拒讓位

我國短跑「最速男」楊俊瀚昨天在台北市秋季全國田徑公開賽，於公開男子組100公尺準決賽跑出個人本季最佳的10秒30後，決賽...

網球／台維斯盃 台港今交手

2022年台維斯盃世界二級中華隊對決香港隊賽事將於今、明兩天在台北網球中心進行，今年我國由吳東霖、莊吉生、許育修、楊宗樺...

WTT／林昀儒贏陸好手 今男單爭冠

WTT阿拉木圖挑戰賽我國好手林昀儒在前兩天已經打了7場比賽且全勝後，昨天在男單8強、4強以及男雙4強賽登場都順利擊敗對手...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。