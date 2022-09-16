WTT／首次合拍勢如破竹 林昀儒、陳思羽挺進混雙4強

WTT阿拉木圖挑戰賽我國好手林昀儒／陳思羽今天在混雙8強賽登場對決美國華裔組合梁吉善／張安，最終以11：4、11：7、11：4直落三勝出，挺進到4強賽。

林昀儒這次阿拉木圖挑戰賽首度改與陳思羽搭擋出擊，昨天在混雙16強賽面對中國大陸「雙陳配」陳垣宇／陳熠就以直落三勝出，合拍後首場比賽就拿下勝利。

而今天的8強賽碰上26歲的美國華裔好手張安與她的搭檔梁吉善，林昀儒／陳思羽在首局就一路壓著對手打，以11：4先下一城，第二局兩人更是乘勝追擊開局打出一波4：0攻勢，儘管在局中被梁吉善／張安追近，但仍是以11：7率先聽牌。

第三局林昀儒／陳思羽更是未給對手任何機會，開賽一波8：1攻勢奠定勝基，並在比賽第17分鐘以11：4勝出，挺進到4強賽，接下來將對上德國麥斯納（Cedric Meissner）／Wan Yuan（音譯：萬圓）與羅馬尼亞迪亞科努（Adina Diaconu）／普列泰亞（Cristian Pletea）之戰勝者。