快訊

影／台東80年老屋地震倒塌 屋主不捨：結婚的地方

聽新聞
test
0:00 / 0:00

WTT／首次合拍勢如破竹 林昀儒、陳思羽挺進混雙4強

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
陳思羽(左)與林昀儒=. 報系資料照、中央社
陳思羽(左)與林昀儒=. 報系資料照、中央社

WTT阿拉木圖挑戰賽我國好手林昀儒陳思羽今天在混雙8強賽登場對決美國華裔組合梁吉善／張安，最終以11：4、11：7、11：4直落三勝出，挺進到4強賽。

林昀儒這次阿拉木圖挑戰賽首度改與陳思羽搭擋出擊，昨天在混雙16強賽面對中國大陸「雙陳配」陳垣宇／陳熠就以直落三勝出，合拍後首場比賽就拿下勝利。

而今天的8強賽碰上26歲的美國華裔好手張安與她的搭檔梁吉善，林昀儒／陳思羽在首局就一路壓著對手打，以11：4先下一城，第二局兩人更是乘勝追擊開局打出一波4：0攻勢，儘管在局中被梁吉善／張安追近，但仍是以11：7率先聽牌。

第三局林昀儒／陳思羽更是未給對手任何機會，開賽一波8：1攻勢奠定勝基，並在比賽第17分鐘以11：4勝出，挺進到4強賽，接下來將對上德國麥斯納（Cedric Meissner）／Wan Yuan（音譯：萬圓）與羅馬尼亞迪亞科努（Adina Diaconu）／普列泰亞（Cristian Pletea）之戰勝者。

林昀儒 陳思羽

延伸閱讀

WTT／16分鐘速勝 林昀儒、廖振珽男雙挺進4強

WTT／單日3戰一局未失 林昀儒單、雙打都闖關

WTT／馬斯喀特挑戰賽 陳思羽4強遭逆轉無緣決賽

WTT／馬斯喀特挑戰賽 莊智淵、陳思羽挺進單打4強

相關新聞

WTT／逆轉羅馬尼亞組合 林昀儒、陳思羽挺進混雙決賽

首度在混雙合拍的我國桌球好手林昀儒／陳思羽，今天晚間在WTT阿拉木圖挑戰賽混雙4強賽遭遇羅馬尼亞迪亞科努（Adina D...

網球／費德勒：下周拉沃盃後退休

41歲的網壇天王「瑞士特快車」費德勒，昨天無預警拋出震撼彈，今年還沒出賽紀錄的他宣布，下周在倫敦舉行的拉沃盃將是自己生涯...

田徑／秋季全國公開賽 楊俊瀚、陳傑隔道競速

台北市秋季全國田徑公開賽昨天起在台北田徑場進行，我國亞運培訓隊好手們也都登場以賽代訓，其中「最速男」楊俊瀚與「跨欄王子」...

田徑／後浪追近 楊俊瀚拒讓位

我國短跑「最速男」楊俊瀚昨天在台北市秋季全國田徑公開賽，於公開男子組100公尺準決賽跑出個人本季最佳的10秒30後，決賽...

網球／台維斯盃 台港今交手

2022年台維斯盃世界二級中華隊對決香港隊賽事將於今、明兩天在台北網球中心進行，今年我國由吳東霖、莊吉生、許育修、楊宗樺...

WTT／林昀儒贏陸好手 今男單爭冠

WTT阿拉木圖挑戰賽我國好手林昀儒在前兩天已經打了7場比賽且全勝後，昨天在男單8強、4強以及男雙4強賽登場都順利擊敗對手...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。