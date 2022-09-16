快訊

影／台東80年老屋地震倒塌 屋主不捨：結婚的地方

聽新聞
test
0:00 / 0:00

田徑／楊俊瀚秋季賽摘金 談亞洲新勢力崛起盼不被超越

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
楊俊瀚（右）在秋季盃摘金，並於準決賽跑出個人本季最佳的10秒30。記者余承翰／攝影
楊俊瀚（右）在秋季盃摘金，並於準決賽跑出個人本季最佳的10秒30。記者余承翰／攝影

我國「最速男」楊俊瀚今天在台北市秋季全國田徑賽公開男子組100公尺準決賽與決賽登場，並在準決賽跑出10秒30的個人本季最佳成績，儘管決賽表現不如預期，但仍是以10秒45成績率先抵達終點，他賽後也坦言決賽時因為求好心切，導致身體有點僵硬，是未來必須要再改進的地方。

今年下半季重新調整訓練步調的楊俊瀚，昨天在秋季賽預賽跑出10秒41的成績打破大會紀錄，而今天上午的準決賽他將成績提升到10秒30，創下個人今年100公尺最佳成績。

不過下午登場的決賽，楊俊瀚與隔壁道的林祐賢一路拉鋸，最終以10秒45的成績抵達終點，對於成績不如上午的準決賽，楊俊瀚賽後也說：「其實昨天狀態就沒有到預期，不過今天準決賽時覺得狀況還不錯，決賽時反而因為求好心切，想要突破，動作變得有點僵硬，這是過去決賽時很常有的，要如何減少這樣的狀況發生，也是要努力的地方。」

對於今年U20世錦賽泰國16歲小將汶頌（Puripol Boonson）、18歲的馬來西亞亞辛（Muhammad Azeem Fahmi）竄起，相繼跑出10秒10以內的成績，可能成為明年亞運的主要對手，25歲的楊俊瀚也不諱言表示，這兩人比他同年齡時更加耀眼，「後面的選手總是會一直竄出，我們就是要想如何維持高峰，不要被超越。不過近年不僅是國外，國內國、高中選手的成績也不斷進步，這也代表田徑的訓練方式不斷在進步，對於整個田徑圈來說是件好事。」

楊俊瀚在秋季盃摘金，並於準決賽跑出個人本季最佳的10秒30。記者余承翰／攝影
楊俊瀚在秋季盃摘金，並於準決賽跑出個人本季最佳的10秒30。記者余承翰／攝影

楊俊瀚 田徑 世錦賽

延伸閱讀

田徑／下半年從頭開始 楊俊瀚、陳傑秋季盃隔道競速

游立椿獨創管理模式 打造技職科技大學田徑金牌之路！

造訪偏遠部落發起生日捐活動 炎亞綸：大多時間想流淚

買運動員收藏卡限量NFT 有機會獲得一對一指導機會

相關新聞

WTT／逆轉羅馬尼亞組合 林昀儒、陳思羽挺進混雙決賽

首度在混雙合拍的我國桌球好手林昀儒／陳思羽，今天晚間在WTT阿拉木圖挑戰賽混雙4強賽遭遇羅馬尼亞迪亞科努（Adina D...

網球／費德勒：下周拉沃盃後退休

41歲的網壇天王「瑞士特快車」費德勒，昨天無預警拋出震撼彈，今年還沒出賽紀錄的他宣布，下周在倫敦舉行的拉沃盃將是自己生涯...

田徑／秋季全國公開賽 楊俊瀚、陳傑隔道競速

台北市秋季全國田徑公開賽昨天起在台北田徑場進行，我國亞運培訓隊好手們也都登場以賽代訓，其中「最速男」楊俊瀚與「跨欄王子」...

田徑／後浪追近 楊俊瀚拒讓位

我國短跑「最速男」楊俊瀚昨天在台北市秋季全國田徑公開賽，於公開男子組100公尺準決賽跑出個人本季最佳的10秒30後，決賽...

網球／台維斯盃 台港今交手

2022年台維斯盃世界二級中華隊對決香港隊賽事將於今、明兩天在台北網球中心進行，今年我國由吳東霖、莊吉生、許育修、楊宗樺...

WTT／林昀儒贏陸好手 今男單爭冠

WTT阿拉木圖挑戰賽我國好手林昀儒在前兩天已經打了7場比賽且全勝後，昨天在男單8強、4強以及男雙4強賽登場都順利擊敗對手...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。