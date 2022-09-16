田徑／楊俊瀚秋季賽摘金 談亞洲新勢力崛起盼不被超越

我國「最速男」楊俊瀚今天在台北市秋季全國田徑賽公開男子組100公尺準決賽與決賽登場，並在準決賽跑出10秒30的個人本季最佳成績，儘管決賽表現不如預期，但仍是以10秒45成績率先抵達終點，他賽後也坦言決賽時因為求好心切，導致身體有點僵硬，是未來必須要再改進的地方。

今年下半季重新調整訓練步調的楊俊瀚，昨天在秋季賽預賽跑出10秒41的成績打破大會紀錄，而今天上午的準決賽他將成績提升到10秒30，創下個人今年100公尺最佳成績。

不過下午登場的決賽，楊俊瀚與隔壁道的林祐賢一路拉鋸，最終以10秒45的成績抵達終點，對於成績不如上午的準決賽，楊俊瀚賽後也說：「其實昨天狀態就沒有到預期，不過今天準決賽時覺得狀況還不錯，決賽時反而因為求好心切，想要突破，動作變得有點僵硬，這是過去決賽時很常有的，要如何減少這樣的狀況發生，也是要努力的地方。」