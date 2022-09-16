網球／同樣受費德勒激勵 小威感性發文：歡迎加入退休俱樂部

國際網壇傳奇人物「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）昨日在社群平台向全世界的球迷宣布退休的消息。網壇傳奇女將小威廉絲（Serena Williams）也在IG發文獻上祝福：「歡迎你加入退休俱樂部！」

小威廉絲在IG發文：「我想找到一個完美的方式來表達這件事，正如你如此優雅地向這個運動告別，如此完美，和你的生涯一樣。我一直仰望你，欽佩你，我們的旅程總是那麼相似。你激勵了無數人，包括我在內。我們永遠不會忘記你，我衷心地為你鼓掌，並期待你未來一切順利，歡迎加入退休俱樂部。謝謝你。」

費德勒生涯曾獲20座大滿貫冠軍，下週在倫敦舉行的拉沃盃（Laver Cup）將是他生涯中最後的ATP賽事。小威廉絲生涯曾獲23座大滿貫，也在今年8月宣布打完美網後生涯將邁入下一個階段。