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WTT／16分鐘速勝 林昀儒、廖振珽男雙挺進4強

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
WTT阿拉木圖挑戰賽，我國好手林昀儒(左)今天與廖振珽(右)在男雙賽事持續進擊，挺進4強。 聯合報系資料照
WTT阿拉木圖挑戰賽，我國好手林昀儒(左)今天與廖振珽(右)在男雙賽事持續進擊，挺進4強。 聯合報系資料照

WTT阿拉木圖挑戰賽，我國好手林昀儒今天與廖振珽在男雙賽事持續進擊，8強賽面對地主組合格拉西曼科（Kirill Gerassimenko）／庫爾曼加利耶夫（Alan Kurmangaliyev），最終以11：3、11：7、11：5直落三挺進到4強賽。

林昀儒這次阿拉木圖挑戰賽共參加男單、男雙、混雙三個項目，並在昨天一日取得3勝順利晉級，而今天率先登場的男雙8強賽，世界排名第24名的林昀儒／廖振珽，碰上世界排名77名的格拉西曼科／庫爾曼加利耶夫，也僅花16分鐘就以直落三勝出，挺進到4強賽。

而今天林昀儒也將繼續在單打與混雙賽事登場，其中單打16強賽將碰上世界排名第101名的德國華裔選手孟繁博，至於與陳思羽搭擋的混雙，則將在8強賽遭遇美國華裔組合梁吉善／張安。

林昀儒 廖振珽 陳思羽

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