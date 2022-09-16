影／台維斯盃台港大戰抽籤 莊吉生：我現在很強

2022年台維斯盃世界二級中華隊對決香港隊賽事將於17、18日在台北網球中心登場，而今天舉行的抽籤儀式兩隊也齊聚一堂，包括中華隊好手吳東霖、莊吉生、許育修、楊宗樺、何承叡都到場，其中許久未返台比賽的莊吉生也直呼太想台灣，經過三個禮拜調整後他也強調「我現在很強」。

今年3月我國網球代表隊在世界二級升降賽中擊敗瓜地馬拉完成保級任務後，明、後天則將以地主身份迎戰來訪的香港，如能順利勝出將能取得世界一級升降賽的門票，而這次我國也將由吳東霖、莊吉生、許育修、楊宗樺和何承叡攜手捍衛主場。

在今天的抽籤儀式上，中華隊5位成員也齊聚一堂，最終抽籤結果將由莊吉生擔綱首日第一點單打對決18歲的兩屆大滿貫青少年雙打冠軍黃澤林，第二點單打則由吳東霖對戰王康傑，第二日的第三點雙打則由許育修／何承叡搭擋出戰黃澤林／黃俊鏗，第四點單打吳東霖對決黃澤林，第五點單打莊吉生對決王康傑。

中華隊過去8度與香港隊在台維斯盃交手取得6勝2敗，總教練張孝雍表示，這次比賽我國選手不論是在排名還是近況上確實都比香港來得更好，只要正常發揮相信就能取勝，「有4年沒有在台灣比台維斯盃了，當然也希望觀眾能共進場為我們加油。」

而過去一段時間受到傷勢所苦的莊吉生與吳東霖，這次將各扛下兩點單打賽事，兩人也透露目前恢復狀況良好，其中許久沒有在台灣比賽的莊吉生也說：「我太想台灣，想要回來了，回來三個禮拜狀況都不錯，現在很強。」

目前男單排名在國內選手中僅次於曾俊欣的吳東霖也表示，8月在華盛頓時有拉傷的情況，不過目前已經「滿血回歸」，「說壓力當然是有，畢竟很久沒有在台灣比賽，但就是做好功課、保持平常心，把實力發揮出來，就會很有競爭力。」