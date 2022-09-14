跆拳道／為明年全中運暖身 全中錦連兩年新竹縣登場

去年由新竹縣主辦且參賽人數近倍數成長的全國中等學校跆拳道錦標賽，今天由新竹縣縣長楊文科召開記者會宣布接續承辦，希望為縣市政府帶來「運動觀光、在地消費」氣象。

楊文科就任以來積極爭取辦理各項大型賽事，去年辦理「109學年度全國中等學校跆拳道錦標賽」，參賽人數呈現近倍數成長，獲得跆拳道教練及選手肯定，縣政府今年接續承辦這項賽事，也是為了配合112年全國中等學校運動會，跆拳道項目將在原場地進行，讓全國選手可以提前熟悉場地，因此，報名情況相當踴躍，預估將有來自全國國、高中約2000名選手參賽。

「非常高興舉辦這項比賽，新竹縣政府對體育的推廣是全力以赴，使命必達。」楊文科說：「歡迎2000名選手參加比賽，先熟悉明年全中運的場地，成績會更好，縣政府全力以赴辦好比賽，預祝賽事成績大放異彩。也感謝各界的支持，相信這次賽事對跆拳道發展，是個關鍵，未來成績會更好。」

新竹縣立湖口高中、東泰高中選手在記者會上示範表演。圖／大會提供

曾代表新竹縣參加省運會的「飛躍羚羊」紀政也表示，「跆拳道在國內是熱門競技，很高興能受邀參與這次記者會，真誠的祝福賽事成功。」

110學年度全國中等學校跆拳道錦標賽，依照國中（男、女）組和高中（男、女）組，進行品勢與對打兩項，品勢分個人、男女混合雙人及團體3人；國中組10個級別、高中組8個級別。比賽地點在新竹縣立體育館，品勢在10月5、6日舉行；對打部分，10月7、8日為國中組，10月9、10日高中組。