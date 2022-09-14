快訊

傳郭台銘被迫不參選2024 宣明智：沒聽說、不置評

女兒逼問「為何要嫁給許雅鈞？」 小S錄影現場崩潰了

跆拳道／為明年全中運暖身 全中錦連兩年新竹縣登場

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
新竹縣將接續承辦全國中等學校跆拳道錦標賽。圖／大會提供
新竹縣將接續承辦全國中等學校跆拳道錦標賽。圖／大會提供

去年由新竹縣主辦且參賽人數近倍數成長的全國中等學校跆拳道錦標賽，今天由新竹縣縣長楊文科召開記者會宣布接續承辦，希望為縣市政府帶來「運動觀光、在地消費」氣象。

楊文科就任以來積極爭取辦理各項大型賽事，去年辦理「109學年度全國中等學校跆拳道錦標賽」，參賽人數呈現近倍數成長，獲得跆拳道教練及選手肯定，縣政府今年接續承辦這項賽事，也是為了配合112年全國中等學校運動會，跆拳道項目將在原場地進行，讓全國選手可以提前熟悉場地，因此，報名情況相當踴躍，預估將有來自全國國、高中約2000名選手參賽。

「非常高興舉辦這項比賽，新竹縣政府對體育的推廣是全力以赴，使命必達。」楊文科說：「歡迎2000名選手參加比賽，先熟悉明年全中運的場地，成績會更好，縣政府全力以赴辦好比賽，預祝賽事成績大放異彩。也感謝各界的支持，相信這次賽事對跆拳道發展，是個關鍵，未來成績會更好。」

新竹縣立湖口高中、東泰高中選手在記者會上示範表演。圖／大會提供
新竹縣立湖口高中、東泰高中選手在記者會上示範表演。圖／大會提供

曾代表新竹縣參加省運會的「飛躍羚羊」紀政也表示，「跆拳道在國內是熱門競技，很高興能受邀參與這次記者會，真誠的祝福賽事成功。」

110學年度全國中等學校跆拳道錦標賽，依照國中（男、女）組和高中（男、女）組，進行品勢與對打兩項，品勢分個人、男女混合雙人及團體3人；國中組10個級別、高中組8個級別。比賽地點在新竹縣立體育館，品勢在10月5、6日舉行；對打部分，10月7、8日為國中組，10月9、10日高中組。

跆拳道 全中運

延伸閱讀

竹縣重陽敬老送大禮 敬老津貼、敬老禮金預算加碼

中等學校跆拳道錦標賽10月竹縣登場 20日前網路報名

楊文科爭連任 競選主視覺採文青色調 凸顯沉穩內斂特質

拚新竹縣長連任 楊文科完成登記讚何淦銘「是漢子」

相關新聞

網球／球后斯威雅蒂拿到年終賽門票 也取得名人堂入圍資格

美國網球公開賽落幕，波蘭球后斯威雅蒂（Iga Swiatek）奪下個人第三座大滿貫系列冠軍，除了拿下年底ATP世界巡迴賽總決賽的參賽資格，也取得國際網球名人堂入圍資格。 國際網球名人堂是網球運動

網球／返國參加台維斯盃 阿爾卡拉斯：喜歡那種氛圍

本周剛在美網奪下個人生涯首座大滿貫冠軍，並在昨天登上世界球王寶座的西班牙19歲小將阿爾卡拉斯（Carlos Alcara...

台體獲半導體業跨界產學襄助 6選手通過審核

企業贊助體育再添佳話，台灣體大競技學院今天與半導體聚賢研發公司簽訂百萬產學合作案，共同執行5年的邁向頂尖人才培育計畫，贊...

英超／切爾西老闆提議辦明星賽？ 歐、美文化差太多難成行

歐美體育文化大衝擊！足壇英超切爾西的美國新老闆伯利提到「英超可效仿美國體壇」，並舉出美職明星賽2天吸金2億美元為例，高談英超可嘗試南北對抗賽。而利物浦主帥克洛普14日回應，伯利的美式思維有違歐洲球迷文

跆拳道／為明年全中運暖身 全中錦連兩年新竹縣登場

去年由新竹縣主辦且參賽人數近倍數成長的全國中等學校跆拳道錦標賽，今天由新竹縣縣長楊文科召開記者會宣布接續承辦，希望為縣市...

台灣體育運動政策論壇10月1日登場 前署長高俊雄主持

體育署於2013年掛牌之初所頒佈的十年大計《運動政策白皮書》是以「健康國民、卓越競技、活力台灣」為願景，並將「學校體育」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。