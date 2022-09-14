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台灣體育運動政策論壇10月1日登場 前署長高俊雄主持

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
前體育署長高俊雄將擔任2022台灣體育運動政策論壇主持人。 圖/社團法人台灣體育運動管理學會提供
前體育署長高俊雄將擔任2022台灣體育運動政策論壇主持人。 圖/社團法人台灣體育運動管理學會提供

體育署於2013年掛牌之初所頒佈的十年大計《運動政策白皮書》是以「健康國民、卓越競技、活力台灣」為願景，並將「學校體育」、「全民運動」、「競技運動」、「國際及兩岸運動」、「運動產業」及「運動設施」訂定為6項主軸議題，轉眼間，如今已即將邁入第10個年頭，是回首檢視政策推動成效、施行程度、制定方針的驗收階段，更迫切的是思考下一個十年台灣體育運動政策的樣貌。

為促進我國中央及縣市政府體育運動政策推動經驗分享與交流，並提升我國體育運動政策的質量與影響力，社團法人台灣體育運動管理學會將於10月1日於IEAT國際會議中心舉辦「2022台灣體育運動政策論壇」，特邀前體育署署長、現任國立體育大學特聘教授的高俊雄擔任主持人，盼借重高俊雄特聘教授豐富的體育運動政策執行經驗與專業的學術涵養，給予精闢的建議與指引。

本論壇同時重金禮聘體育署代表及六都體育運動局處首長擔任與談人，期透過教育部體育署主任秘書呂宏進、台北市政府體育局局長李再立、新北市政府體育處處長洪玉玲、桃園市政府體育局局長莊佳佳、台中市政府運動局局長李昱叡、台南市政府體育局局長陳良乾，及高雄市政府運動發展局局長侯尊堯等我國運動發展的操盤手的高度，對中央及地方六項主軸議題的政策規劃、推動成效與未來展望進行建議及分享。

也邀請社團法人台灣體育運動管理學會名譽理事長劉田修、國立台灣師範大學特聘教授張少熙、國立台灣師範大學優聘教授陳美燕、國立清華大學運動事業及政策中心主任黃煜等四位專家學者擔任評論人，進行詳盡且深度的評論與討論。

本次論壇期盼透過中央及地方體育運動機關首長互相交流、分享與學習，共同擘劃我國體育運動政策的未來藍圖，並將內容彙整為廣為流傳參考的體育運動政策管理文章，希冀下一個十年台灣的體育運動能展翅高飛。

體育署 國民 張少熙

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