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英超／切爾西老闆提議辦明星賽？ 歐、美文化差太多難成行

台灣醒報／ 台北報導
切爾西新老闆伯利提案歐洲足壇辦明星賽，太過於用北美商業體育思維來看歐洲，遭利物浦主帥克洛普反問。（photo from premier league facebook officials）
切爾西新老闆伯利提案歐洲足壇辦明星賽，太過於用北美商業體育思維來看歐洲，遭利物浦主帥克洛普反問。（photo from premier league facebook officials）

切爾西新老闆伯利提案歐洲足壇辦明星賽，太過於用北美商業體育思維來看歐洲，遭利物浦主帥克洛普反問。 路透社
切爾西新老闆伯利提案歐洲足壇辦明星賽，太過於用北美商業體育思維來看歐洲，遭利物浦主帥克洛普反問。 路透社

歐美體育文化大衝擊！足壇英超切爾西的美國新老闆伯利提到「英超可效仿美國體壇」，並舉出美職明星賽2天吸金2億美元為例，高談英超可嘗試南北對抗賽。而利物浦主帥克洛普14日回應，伯利的美式思維有違歐洲球迷文化，像是南北對抗賽，要怎麼讓各地區死敵們同組明星隊？更遑論增加賽事，美國商業聯盟最少都有四個月休季，足球近乎全年無休。

英超南北區明星賽提案？

根據《體育畫刊》報導，手上握有美職道奇隊的切爾西新老闆伯利近期語不驚人死不休，他13日提到，英超能效仿美國體壇、做到真正的商業化，例如可學美職舉辦明星賽，今年在洛杉磯兩天賽事就狂吸2億美元，英超大可以辦個南北區明星賽，就能看到精采的曼徹斯特（北方）對陣大倫敦區（南方）。

對此，據《都會報》報導，利物浦主帥克洛普14日用反問法，意指伯利的美式思維有違歐洲足球文化，光是商機來源：球迷就可能不買單，要默西賽德郡（指死敵搭檔利物浦與艾佛頓）、曼徹斯特的球員在非國家隊為前提下共同出賽更是不可思議。更別說死敵關係更複雜的大倫敦區，克洛普語帶反諷：「倫敦區同隊？他是說像北倫敦的死對頭兵工廠和熱刺嗎？真有趣！」

歐足賽事已飽和

雖然北美也常有同城對決，像是美職的「地鐵大戰」紐約洋基與紐約大都會、「風城大戰」芝加哥小熊與芝加哥白襪，但僅是地區原因，以洛杉磯道奇為例，他們與同分區的「灣區死敵」舊金山巨人對陣的競爭張力，甚至高於同城「公路大戰」道奇與天使得組合。而歐洲足壇死敵既有同城關係，更摻雜了歷史淵源、糾紛與成績競爭，這是北美體壇思維無法想像的難度。

另外，伯利還提出商業手法，像是讓降級區4支球隊踢保級循環賽，而不像現行賽制的倒數3隊直接降級。克洛普則認為，明星賽或是所謂的保級循環賽本身都是增加賽事負擔，歐洲足壇、甚至賽程繁重的英超，不像北美商業賽事一年能休息最少四個月，全年無休的足球還要增加賽程可行性不高。

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明星賽 英超

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